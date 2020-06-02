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02 червня 2020, вівторок, 19:46 181
Політика 2020-06-02T20:15:01+03:00
Українські Новини
Парламент прийняв важливий для захисту дітей-сиріт закон, – Вадим Струневич

Парламент прийняв важливий для захисту дітей-сиріт закон, – Вадим Струневич

Ірина Дорофейчук
Слуга народу, Діти-сироти, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Верховна Рада України на сьогоднішньому черговому засіданні прийняла закон, який передбачає підвищення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, що позбавлені батьківського піклування та перебувають під опікою чи піклуванням.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич.

"Обов’язок кожної соціально-відповідальної влади захистити ту частину нашого суспільства, яка є найбільш вразливою. Перш за все, це стосується дітей, особливо тих, які залишилися без батьківської опіки. Сьогодні Верховна Рада зробила важливий крок у захисті таких дітей", - написав він.

Струневич зазначив, що закон передбачає підвищення з 1 січня 2020 року матеріального забезпечення сімей, які опікуються дітьми-сиротами. Так, допомога держави на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, буде збільшена з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто більш ніж на 1 тис. гривень на місяць, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (на більш ніж 3 тис. гривень на місяць).

Він також повідомив, що цим документом парламент уніфікував принципи призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, запровадив адресний підхід у призначенні державних соціальних допомог.

За словами Струневича, документ також передбачає виплату державної соціальної допомоги одиноким особам, які досягли 80‑річного віку та потребують постійного стороннього догляду. Вона складатиме 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, коштом Державного бюджету України. Таким чином, загальна надбавка для цих громадян складе більше 1 170 гривень на місяць.

"Я вважаю, що цей закон був край необхідним. Тому наш Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів багато працював, щоб втілити цей проект у життя", - додат він.

Народний депутат нагадав, що у вересні 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів вжити заходів щодо збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

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