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02 червня 2020, вівторок, 19:31 172
Політика 2020-06-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Карантин не призвів до збільшення обсягу заборгованості за спожиті населенням комунальні послуги, – Мінрегіон

Карантин не призвів до збільшення обсягу заборгованості за спожиті населенням комунальні послуги, – Мінрегіон

Ірина Дорофейчук
Житлово-комунальні послуги, Заборгованість, Мінрегіон, Наталія Хоцянівська
Житлово-комунальні послуги (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Житлово-комунальні послуги (ілюстрація). Фото: Українське Фото

За 4 місяці (січень-квітень 2020 року) споживачі оплатили поточні рахунки за житлово-комунальні послуги на 99,7%, включно зі спожитим природним газом та електричною енергією.

Про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська під час прес-конференції у форматі онлайн, організованої Національною спілкою журналістів України (НСЖУ) у вівторок, 2 червня.

"Коли взяти ті комунальні послуги, якими опікується наше міністерство: централізоване опалення, водопостачання і водовідведення, утримання будинку, поводження з твердими побутовими відходами, - то рівень розрахунків за 4 місяці за цими видами послуг становить 94%. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, то цього року показник вищий: торік було лише 89%. По кожній із перерахованих послуг сплата в поточному році перевищує сплату в попередньому році, і це суттєве збільшення. Наприклад, за опалення споживачі розрахувалися на 97%, тоді як минулого року було 90%", - зазначила заступник міністра.

За період карантину (березень-квітень 2020 року) населення не лише сплачувало поточні рахунки, а й скоротило борги. Наприклад, борги за послуги опалення й постачання гарячої води скоротилися майже на 2 млрд гривень, додала Хоцянівська. "Карантин не став фактором накопичування боргів. Навпаки, рівень розрахунків підвищився, якщо порівнювати з минулим роком. Найкраще розрахувалися за спожиті комунальні послуги споживачі Вінницької, Сумської і Черкаської областей".

"У зв’язку з запровадженням антикоронавірусних заходів на 5 місяців продовжено термін вибору форми управління багатоквартирними будинками співвласниками таких будинків", - наголосила керівник Офісу підтримки реформ Міністерства розвитку громад та територій Юлія Перчук. Раніше передбачалося, що співвласники приймуть рішення до 1 травня 2020.

Загалом в Україні нараховується 180 тис. багатоквартирних будинків, із них у 32 тис. уже створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

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