4.06.20 12:00 Прес-конференція адвоката Єгора Бодрова щодо бездіяльністі Офісу Генерального Прокурора та ДБР у розрізі розслідування ряду кримінальних проваджень

4 червня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція адвоката Єгора Бодрова на тему: "Злочинна бездіяльність Офісу Генерального Прокурора та ДБР у розрізі розслідування ряду кримінальних проваджень - корупція і 1 мільярд гривень". В ході прес-конференції будуть оприлюднені документи, відео- та фотоматеріали. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.