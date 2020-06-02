підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Прес-центр
  • 4.06.20 12:00 Прес-конференція адвоката Єгора Бодрова щодо бездіяльністі Офісу Генерального Прокурора та ДБР у розрізі розслідування ряду кримінальних проваджень
02 червня 2020, вівторок, 19:03 6
Прес-центр 2020-06-02T20:00:03+03:00
Українські Новини
4.06.20 12:00 Прес-конференція адвоката Єгора Бодрова щодо бездіяльністі Офісу Генерального Прокурора та ДБР у

4.06.20 12:00 Прес-конференція адвоката Єгора Бодрова щодо бездіяльністі Офісу Генерального Прокурора та ДБР у розрізі розслідування ряду кримінальних проваджень

Алина Заика

4 червня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція адвоката Єгора Бодрова на тему: "Злочинна бездіяльність Офісу Генерального Прокурора та ДБР у розрізі розслідування ряду кримінальних проваджень - корупція і 1 мільярд гривень".

В ході прес-конференції будуть оприлюднені документи, відео- та фотоматеріали.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Більше новин про:

Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Давно пора на гілляку: в Ірпені начальниця відділу культури цькує вдову АТОвця 20:06
Бойовики застосували гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю. Поранений воїн ЗСУ 19:55
Реєстр є-декларацій під ризиком через арешт майна айті-компанії «Алтаюр» - ЗМІ 19:55
Парламент прийняв важливий для захисту дітей-сиріт закон, – Вадим Струневич 19:46
У Вашингтоні відклали другий етап виходу з карантину. У столиці США фіксують нові спалахи COVID-19 19:34
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok