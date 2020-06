Помер 63-річний барабанщик рок-гурту Misfits Джої Імідж. Він боровся з раком печінки

Колишній ударник американської рок-групи Misfits Джої Імідж помер у віці 63 років. Про це повідомляє New Musical Express з посиланням на фейсбук-спільноту The New York Hardcore Chronicles.

Зазначається, що причина смерті не відома. За інформацією видання Mirror, артист боровся з раком печінки і збирав кошти для лікування через платформу GoFundMe. Імідж був кандидатом на пересадку печінки, однак до своєї операції не дожив.

Джої Імідж народився в 1957 році в Нью-Джерсі. Він став частиною колективу Misfits в 1978 році і брав участь в записі ранніх міні-альбомів "Horror Business" і "Beware", а також синглу "Night of the Living Dead". Його можна почути на збірці "Legacy Of Brutality".

Виконавець пішов з групи в 1979-му після британського турне The Damned. Після цього він грав у групах Whorelords і The Undead.

У жовтні 2000 року він об'єднався з групою для виступу у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, після того, як тодішній барабанщик групи доктор Чуд покинув групу.

У тому ж році він також приєднався до іншої групи засновників Horror-Punk The Undead, з якою він виступав до 2002 року.