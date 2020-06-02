підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 18:09 4
Шоу-бізнес 2020-06-02T19:30:03+03:00
Українські Новини
Помер 63-річний барабанщик рок-гурту Misfits Джої Імідж. Він боровся з раком печінки

Помер 63-річний барабанщик рок-гурту Misfits Джої Імідж. Він боровся з раком печінки

Елизавета Кесельман
Джої Імідж. Фото: instagram/officialmisfits
Джої Імідж. Фото: instagram/officialmisfits

Колишній ударник американської рок-групи Misfits Джої Імідж помер у віці 63 років. Про це повідомляє New Musical Express з посиланням на фейсбук-спільноту The New York Hardcore Chronicles.

Зазначається, що причина смерті не відома. За інформацією видання Mirror, артист боровся з раком печінки і збирав кошти для лікування через платформу GoFundMe. Імідж був кандидатом на пересадку печінки, однак до своєї операції не дожив.

Джої Імідж народився в 1957 році в Нью-Джерсі. Він став частиною колективу Misfits в 1978 році і брав участь в записі ранніх міні-альбомів "Horror Business" і "Beware", а також синглу "Night of the Living Dead". Його можна почути на збірці "Legacy Of Brutality".

Виконавець пішов з групи в 1979-му після британського турне The Damned. Після цього він грав у групах Whorelords і The Undead.

У жовтні 2000 року він об'єднався з групою для виступу у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, після того, як тодішній барабанщик групи доктор Чуд  покинув групу.

У тому ж році він також приєднався до іншої групи засновників Horror-Punk The Undead, з якою він виступав до 2002 року.

Більше новин про:

Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Давно пора на гілляку: в Ірпені начальниця відділу культури цькує вдову АТОвця 20:06
Бойовики застосували гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю. Поранений воїн ЗСУ 19:55
Реєстр є-декларацій під ризиком через арешт майна айті-компанії «Алтаюр» - ЗМІ 19:55
Парламент прийняв важливий для захисту дітей-сиріт закон, – Вадим Струневич 19:46
У Вашингтоні відклали другий етап виходу з карантину. У столиці США фіксують нові спалахи COVID-19 19:34
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok