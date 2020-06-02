Бойко назвав уряд Шмигаля політичними банкрутами

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи програму дій Кабінету Міністрів України, назвав її "набором тез і порожніх декларацій", а уряд під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - "політичними банкрутами".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик зазначив, що програму уряду навіть не внесли до зали, напевно, побоявшись жорсткої критики. "Програму уряду зняли з розгляду, тому що зрозуміли, що її не можна навіть вносити до зали. Це не програма дій уряду, а просто набір тез і порожніх декларацій", – сказав Бойко.

За його словами, в планах уряду повторюються гасла про "курс реформ" і "євроатлантичну інтеграцію", які обернулися руйнуванням медицини, освіти, системи соціального захисту і планомірним знищенням промисловості.

"У програмі немає показників і параметрів, за якими можна визначити, чи виконує уряд поставлені цілі і чи працює влада взагалі. Ні слова про виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі. Всі заходи, які могли б дійсно зупинити конфлікт, допомогти об'єднати країну, подолати кризу – були проігноровані", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Бойко зазначив, що на тлі архіскладної ситуації в країні цей "піар-буклет" виглядає просто знущанням над громадянами.

"Ситуація в країні надскладна. Доплати у розмірі 300% лікарям, які борються з коронавірусом, уряд виплатив тільки за березень. Не дали грошей у реальний сектор економіки і обманули з доступними кредитами підприємства – сьогодні вони можуть отримати кредит під 18% річних, а не розрекламовані "5-7-9%". Всі країни видають безвідсоткові кредити, більш того – виділяють держфінансування галузям. У нас же через бездарний уряд підприємці, які хочуть відновити діяльність після вимушеного простою, не отримують ніякої допомоги від держави. Фактично в Україні більше немає виконавчої влади. Уряд – політичні банкрути. Між їхніми презентаціями та реальним життям в країні – величезна прірва. При цьому місцеву владу загнали в кут, обрізавши всі субвенції та трансферти місцевим бюджетам", – акцентував парламентарій.

Політик підкреслив, що країні потрібна дієва програма миру і розвитку. "З реальними показниками прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій, розумінням як цього планується досягти, конкретними заходами щодо розвитку промисловості та сільського господарства. З конкретними планами матеріально-технічного і кадрового забезпечення медицини та освіти. І з чітким переліком рішень, необхідних для завершення збройного конфлікту на сході країни", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Юрій Бойко також підкреслив, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" не підтримуватиме жодні кандидатури на міністерські крісла.