Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури

Громадська організація з захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із проханням не допустити призначення на посаду міністра культури України народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка.

Про це громадська організація заявила у соціальній мережі Facebook.

Союз кінематографістів звернув увагу на скандальність Ткаченка, а також його рейдерські дії щодо як "Одеської кіностудії", так і державного підприємства "Укркінохроніка".

"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і на даний час здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - заявили в "Гільдії кінематографістів Одеси".

Раніше громадська організація з захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Президента Володимира Зеленського із проханням покарати винних у захопленні й знищенні "Одеської кіностудії". Лист також був адресований керівникам СБУ, ГПУ, НАБУ, САП та ДБР. У листі описано процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" народним депутатом Олександром Ткаченком.

"Ткаченко О.В. та Неверко О.Я., діючи із корисливих мотивів за попередньою змовою, сфальсифікували відповідні документи та здійснили рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України – Одеській кіностудії. Це призвело до незаконної приватизації та фактичного знищення державного підприємства. Дії Неверка та Ткаченка підпадають під ознаки злочинів, передбачених статтями 190, 191, 233, 364, 366 Кримінального кодексу України", - заявили в "Гільдії кінематографістів Одеси" в листі.

Раніше повідомлялося, що трудовий колектив держпідприємства "Українська студія хронікально-документальних фільмів" (ДП "Укркінохроніка") звернувся до Зеленського із проханням захистити від спроб голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення держпідприємства.