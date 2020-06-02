підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов
02 червня 2020, вівторок, 14:51 431
Політика 2020-06-02T16:00:02+03:00
Українські Новини
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов

Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов

Елена Новикова
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко

За період роботи у Верховній Раді Олександр Ткаченко встиг еволюціонувати від "медійника" на політику, тому у нього є своє бачення культурної політики країни, яка відрізняється від політики ексголови Мінкульту Володимира Бородянського. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Вадим Карасьов

"Схоже посаду міністра культури незабаром все ж займе Олександр Ткаченко. Він не стане продовжувати політику Бородянського, оскільки очевидно, що у нього є своє бачення, як має будуватися культурна політика", - підсумував Карасьов.

За його словами, підтверджують це як мінімум два законопроєкти, які Ткаченко подав в Раду. Ці законопроєкти позитивно вплинуть на креативну індустрію. Зокрема, підкреслив експерт, це закон "Про медіа", який забезпечить прихід Netflix і Apple в Україну і принесе додаткові кошти в бюджет.

"Ткаченко також запропонував законопроєкт №3377, який надасть бізнесам креативної індустрії кредитні гарантії, гранти та державні компенсації, що фактично дозволить цій сфері не збанкрутувати в складні часи", - вважає експерт.

Він також додав, що українська культурна галузь після секвестру бюджету залишилася з копійками. Було скорочено витрати на кіно, музеї, культурні центри.

"Ті гроші, які були обіцяні, Рада досі затримує. В умовах фінансової діри в бюджеті України, та враховуючи наслідки, які має карантин і епідемія для всіх галузей економіки, обидва вищезгадані закони можуть стати порятунком української креативної індустрії", - зазначив експерт.

На думку Карасьова, нова посада стане викликом для Ткаченко і дасть можливість довести, що він розбирається не тільки в "шоу-бізнесі" та медіа, але й досить глибоко залучений у аспекти культурної політики держави в цілому.

"Це істотно відрізняє його від того ж Бородянського, або нинішньої виконуючої обов'язки міністра культури Фоменко, - підсумував експерт.

Більше новин про:

Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ
Зеленський відновлює поїздки в регіони: завтра проведе нараду з туризму у Хмельницькій області
Новини
До Дня Києва відкрився найбільший ТРЦ столиці Retroville 15:26
Міністр закордонних справ України розповів, де проведе літню відпустку 14:53
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Час Авакова вийшло, — депутат "Слуги народу" 14:48
Баканов в СБУ заробив в 5 разів більше, ніж у "95 кварталі" 14:29
більше новин
Міністр закордонних справ України розповів, де проведе літню відпустку 14:53
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
більше новин
Стрілянина в Одесі. 2 людей поранено на промтоварному ринку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok