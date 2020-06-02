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02 червня 2020, вівторок, 14:02 390
Суспільство 2020-06-02T16:00:03+03:00
Українські Новини
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленськ

Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського

Валерия Драгомирова
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко

Громадська організація із захисту і реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" закликала президента Володимира Зеленського приїхати і побачити своїми очима руйнування відомої колись Одеської кіностудії, яку незаконно приватизував член фракції "Слуга народу" і глава гуманітарного комітету Олександр Ткаченко. Про це пишуть Vesti.

В офіційному листі на ім'я президента Зеленського "Гільдія кінематографістів Одеси" описала нинішній плачевний стан "Одеської кіностудії": "Приїжджайте будь ласка, проведіть зустріч з деякими напівмертвими кінематографістами, яких убив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко ... Подивитися на застигле кладовище на березі Чорного моря, який він (Ткаченко) організував замість обіцяного їм в 2004 році "Голлівуду біля Чорного моря". Кладовищу вже 15 років і на ньому поховано багато сотень кінематографістів".

Також "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до президента Володимира Зеленського із листом, де докладно описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" народним депутатом Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні і знищенні "Одеської кіностудії". Лист адресовано керівникам СБУ, НАБУ, САП і ДБР.

"Ткаченко А. В. та Неверко О.Я. діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, сфальсифікували відповідні документи і зробили рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії", - заявили в "Гільдії кінематографістів Одеси".

Після рейдерської приватизації "Одеської кіностудії" паном Ткаченком державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було фактично знищено, а майно незаконно передано третім особам.

"Тим самим Неверко і Ткаченко ввели в оману керівництво країни, що призвело до незаконної приватизації і незаконного вилучення з державної власності на користь приватних осіб майна ДП "Одеська кіностудія художніх фільмів", тобто до фактичного знищення державного підприємства, і таким чином завдали державі і суспільству великий матеріальний і моральний збиток. на наш погляд перераховані дії Неверка і Ткаченка підпадають під ознаки злочину, передбачені статтями 190,191, 233,364, 366 Кримінального кодексу України", - повідомляє в листі на ім'я Зеленського громадська організація із захисту і реалізації прав кінематографістів" Гільдія кінематографістів Одеси ".

Раніше стало відомо, що трудовий колектив державного підприємства "Українська студія хронікально-документальних фільмів (ДП "Укркінохроніка") звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням захистити від спроб глави комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення державного підприємства "Укркінохроніка".

Трудовий колектив ДП "Укркінохроніка" підтримали ряд громадських організацій із закликом зупинити рейдерське захоплення підприємства. Зокрема, окремий лист-звернення до президента Зеленського підписали керівники громадських організацій "Асоціація фотохудожників України", "Київ Мистецький", "Історичний Київ", "Стародавній Київ".

Джерела в Міністерсті культури і інформаційної політики повідомляють, що спроба Ткаченка захопити об'єкти ДП "Укркінохроніка" пов'язані з приватними інтересами Ткаченкв в сфері кіновиробництва. Ткаченко є фактичним власником ЗАТ "Одеська кіностудія", двох кінопрокатних компаній і мережі кінотеатрів "Лінія кіно". З 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер-забудовник (SAGA Development) Андрій Вавриш. Більше двох років Ткаченко і Вавриш спільно займаються кінобізнесом.

 
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