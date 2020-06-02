Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів,

Застосована українськими судом і агентством АРМА процедура спецконфіскаціі активів корпорації АІС для відшкодування збитків кредитора відкриває нову сторінку у відносинах України з інвесторами та захисті прав кредиторів.

Про це пишуть журналісти Delo.ua, аналізуючи підсумок більш ніж 10-річної історії про стягнення кредитних боргів одіозних ексрегіоналів Дмитра Святаша та Василя Полякова перед Укрсиббанком, яких входить до міжнародної фінансової групи BNP Paribas .

"Рішенням у справі АІС створений прецедент покарання гібридних політиків, які, прикриваючись статусом нардепа, творять безчинства. Злодій повинен сидіти у в'язниці, борги повинні бути повернуті. Справою АІС займалися Антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, частиною справи - Генпрокуратура і Національна поліція. Десятирічна історія шахрайства і махінацій бенефіціарів АІС дала про себе знати ", - пишуть автори матеріалу, підсумовуючи фінал ганебної для інвестиційного іміджу України історії. За часів панування "регіоналів" про кричущу поведінку бенефіціарів корпорації АІС розповідав французький посол, адже BNP Paribas - материнська структура Укрсиббанку, "родом" з Франції. Банкіри писали колективні листи про махінації Святаша і Полякова.

Як відзначають журналісти, на тлі цієї історії досить іронічними, і навіть знущальними виглядали багаторічні заклики української влади про інвестування в українську економіку і розширення кредитування бізнесу і населення.

"Повітря стрясали, але гроші банку ніхто не повертав. - пишуть автори, - При Порошенко віз з місця теж не особливо активно зміщувався. Справа тривала так довго, що її, розгорнутий опис займає багато сторінок. Група DCH навіть офіційно закликала владу позбавити бенефіціарів АІС політичної недоторканності і розкривала факти зловживань Святашем статусом депутата Верховної Ради України, який "регіонал" використовував для ухилення від сплати податків, тиску на суди, органи прокурорського нагляду і правопорядку ".

Експерти, як і журналісти одностайно назвали знаковим рішення Дніпровського суду Києва про застосування процедури спецконфіскаціі активів АІС для компенсації втрат кредитора. А позиція АРМА в цьому процесі, на їхню думку, демонструє, що держава Україна здатна захистити інтереси добропорядного бізнесу і інвесторів.

"Відшкодування збитків, завданих потерпілому ТОВ" Українська металургійна компанія "... ... здійснити за рахунок коштів, від реалізації конфіскованого майна Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), а решту зарахувати у власність держави. Речові докази по справі, до яких застосована спецконфіскація, передані у власність держави ", - сказано в судовому вердикті про відшкодування збитків кредитора на суму понад 2,288 млрд грн.

Цим рішенням суду підтверджено застосування процедури спеціальної конфіскації активів групи АІС, якими розпоряджається АРМА, а керує уповноважена компанія. Кошти, виручені від продажу цього майна, відшкодують кредитору збитки, завдані за більш, ніж 10 років існування заборгованості.

"АРМА в справі АІС довело, що ця структура дієздатна, а інструменти захисту сумлінних підприємців ефективні. Рішення суду дає позитивний сигнал всім, хто сподівається залучити до відповідальності зловмисних боржників. Бізнес бачить, що влада повернулася до нього обличчям", -прокоментував результат процесу аналітик Володимир Цибулько.

Його колега Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, зазначає, що АРМА, як ефективний інструмент захисту інтересів держави, кредиторів і інвесторів, буде регулярно піддаватися нападкам тих, хто хоче ухилитися від відповідальності: "Президент України і його команда тримають курс на створення в нашій країні інвестиційного простору, куди можна вкладати гроші. Судове рішення щодо повернення боргів АІС доводить: АРМА може грати ключову роль у виконанні пов'язаних з цим курсом завдань - в захисті прав інвесторів і відшкодування збитку, нанесеного економічними злочинцями. Саме тому АРМА завжди будуть атакувати всі ті, кому правоохоронці наступили на хвіст ", - підсумував Карасьов.

Створені АРМА і судом прецеденти - чіткий сигнал потенційним інвесторам, що їхні інтереси будуть захищені на рівні держави: "Караючи недобросовісних позичальників з АІС, суд працював на міжнародний імідж України. Адже процес пов'язаний з поверненням грошей, вкрадених у BNP Paribas - найбільшої фінансової групи Європи. Думаю, цей досвід залучення до відповідальності зарвалися позичальників стане в нагоді всім іноземним банкірам та іншим інвесторам, які працюють в Україні ", - прокоментував результат процесу популярний блогер Кирило Сазонов.