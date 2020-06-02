підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ
02 червня 2020, вівторок, 13:02 367
Політика 2020-06-02T13:53:45+03:00
Українські Новини
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів,

Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ

Елена Новикова
Фото: investigator.org.ua
Фото: investigator.org.ua

Застосована українськими судом і агентством АРМА процедура спецконфіскаціі активів корпорації АІС для відшкодування збитків кредитора відкриває нову сторінку у відносинах України з інвесторами та захисті прав кредиторів.

Про це пишуть журналісти Delo.ua, аналізуючи підсумок більш ніж 10-річної історії про стягнення кредитних боргів одіозних ексрегіоналів Дмитра Святаша та Василя Полякова перед Укрсиббанком, яких входить до міжнародної фінансової групи BNP Paribas .

"Рішенням у справі АІС створений прецедент покарання гібридних політиків, які, прикриваючись статусом нардепа, творять безчинства. Злодій повинен сидіти у в'язниці, борги повинні бути повернуті. Справою АІС займалися Антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, частиною справи - Генпрокуратура і Національна поліція. Десятирічна історія шахрайства і махінацій бенефіціарів АІС дала про себе знати ", - пишуть автори матеріалу, підсумовуючи фінал ганебної для інвестиційного іміджу України історії. За часів панування "регіоналів" про кричущу поведінку бенефіціарів корпорації АІС розповідав французький посол, адже BNP Paribas - материнська структура Укрсиббанку, "родом" з Франції. Банкіри писали колективні листи про махінації Святаша і Полякова.

Як відзначають журналісти, на тлі цієї історії досить іронічними, і навіть знущальними виглядали багаторічні заклики української влади про інвестування в українську економіку і розширення кредитування бізнесу і населення.

"Повітря стрясали, але гроші банку ніхто не повертав. - пишуть автори, - При Порошенко віз з місця теж не особливо активно зміщувався. Справа тривала так довго, що її, розгорнутий опис займає багато сторінок. Група DCH навіть офіційно закликала владу позбавити бенефіціарів АІС політичної недоторканності і розкривала факти зловживань Святашем статусом депутата Верховної Ради України, який "регіонал" використовував для ухилення від сплати податків, тиску на суди, органи прокурорського нагляду і правопорядку ".

Експерти, як і журналісти одностайно назвали знаковим рішення Дніпровського суду Києва про застосування процедури спецконфіскаціі активів АІС для компенсації втрат кредитора. А позиція АРМА в цьому процесі, на їхню думку, демонструє, що держава Україна здатна захистити інтереси добропорядного бізнесу і інвесторів.

"Відшкодування збитків, завданих потерпілому ТОВ" Українська металургійна компанія "... ... здійснити за рахунок коштів, від реалізації конфіскованого майна Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), а решту зарахувати у власність держави. Речові докази по справі, до яких застосована спецконфіскація, передані у власність держави ", - сказано в судовому вердикті про відшкодування збитків кредитора на суму понад 2,288 млрд грн.

Цим рішенням суду підтверджено застосування процедури спеціальної конфіскації активів групи АІС, якими розпоряджається АРМА, а керує уповноважена компанія. Кошти, виручені від продажу цього майна, відшкодують кредитору збитки, завдані за більш, ніж 10 років існування заборгованості.

"АРМА в справі АІС довело, що ця структура дієздатна, а інструменти захисту сумлінних підприємців ефективні. Рішення суду дає позитивний сигнал всім, хто сподівається залучити до відповідальності зловмисних боржників. Бізнес бачить, що влада повернулася до нього обличчям", -прокоментував результат процесу аналітик Володимир Цибулько.

Його колега Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, зазначає, що АРМА, як ефективний інструмент захисту інтересів держави, кредиторів і інвесторів, буде регулярно піддаватися нападкам тих, хто хоче ухилитися від відповідальності: "Президент України і його команда тримають курс на створення в нашій країні інвестиційного простору, куди можна вкладати гроші. Судове рішення щодо повернення боргів АІС доводить: АРМА може грати ключову роль у виконанні пов'язаних з цим курсом завдань - в захисті прав інвесторів і відшкодування збитку, нанесеного економічними злочинцями. Саме тому АРМА завжди будуть атакувати всі ті, кому правоохоронці наступили на хвіст ", - підсумував Карасьов.

Створені АРМА і судом прецеденти - чіткий сигнал потенційним інвесторам, що їхні інтереси будуть захищені на рівні держави: "Караючи недобросовісних позичальників з АІС, суд працював на міжнародний імідж України. Адже процес пов'язаний з поверненням грошей, вкрадених у BNP Paribas - найбільшої фінансової групи Європи. Думаю, цей досвід залучення до відповідальності зарвалися позичальників стане в нагоді всім іноземним банкірам та іншим інвесторам, які працюють в Україні ", - прокоментував результат процесу популярний блогер Кирило Сазонов.

Більше новин про:

Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль
Новини
Україна провалила виконання Стратегії Ради Європи щодо прав дитини, – Льовочкіна 14:02
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Рада закликала світ визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 геноцидом 13:31
ОЗГ Ілюхи та Журавля: ЗМІ розповіли, хто й навіщо влаштував масову стрілянину в Броварах 13:30
Зеленський відновлює поїздки в регіони: завтра проведе нараду з туризму у Хмельницькій області 13:12
більше новин
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Інвестори в "зелену" енергетику просять зустрічі з Зеленським 14:59
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
більше новин
Стрілянина в Одесі. 2 людей поранено на промтоварному ринку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok