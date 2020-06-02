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02 червня 2020, вівторок, 12:24 13
Події 2020-06-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
Раптово помер український джазмен Руслан Єгоров

Раптово помер український джазмен Руслан Єгоров

Ирина Николенко
Помер джазмен Руслан Єгоров. Фото: Facebook
Помер джазмен Руслан Єгоров. Фото: Facebook

Сьогодні вночі помер український музикант, володар премії у категорії "Найкращий джазовий чоловічий вокал України", джазмен Руслан Єгоров. Про це повідомила його сестра Ілона Ковальчук на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Сестра Єгорова повідомила, що він подзвонив їй вночі і сказав, що погано себе почуває. Але врятувати життя музиканта лікарям не вдалося.

"Я приїхала до нього вночі через 15 хв після його дзвінка, але було вже пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала їй швидку, він не брав слухавку і більше я його не чула", – сказано в повідомленні.

За попередніми даними, Руслан Єгоров помер в результаті серцевого нападу.

Коли відбудеться прощання з Русланом Єгоровим, рідні повідомлять пізніше.

Руслан Єгоров був вокалістом і грав на клавішних в українському джазовому колективі "Квартет Руслана Єгорова". Він був заснований в 2010 році. Музикант  відомий своїм авторським виконанням класичних джазових творів.

Джазмен Руслан Єгоров отримав премію в категорії "Найкращий джазовий чоловічий вокал України", а також був почесним учасником міжнародних фестивалів "Alfa Jazz Fest", "Koktebel Jazz Fest", "Jazz in Kiev".

Останній альбом колективу під назвою Once in Chestnut Town вийшов у 2017 році.

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