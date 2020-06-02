Попрощатися з композитором Скориком можна буде у Києві та Львові

Попрощатися з відомим українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня, можна буде в Києві і Львові. Про це повідомили "Радіо Свобода" в концертному агентстві UKRArtists.

"Легендарний композитор Мирослав Скорик пішов з життя на 82-му році в Києві. Прощання в середу, 3 червня, в Києві об 11:30 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна). У Львові - у четвер, 4 червня, у Соборі Святого Юра, теж в 11:30. Поховання в п'ятницю, 5 червня, Личаківський цвинтар", - повідомили в агентстві.

1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик. Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів і опери "Мойсей", міжнародну прем'єру якої профінансував Ватикан. Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є "Мелодія", яку називають духовним гімном України. Музика маестро звучить в більш ніж 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".