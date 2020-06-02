підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 11:14 13
Суспільство 2020-06-02T14:00:03+03:00
Українські Новини
Попрощатися з композитором Скориком можна буде у Києві та Львові

Попрощатися з композитором Скориком можна буде у Києві та Львові

Валерия Драгомирова
Мирослав Скорик. Фото: Радіо Свобода
Мирослав Скорик. Фото: Радіо Свобода

Попрощатися з відомим українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня, можна буде в Києві і Львові. Про це повідомили "Радіо Свобода" в концертному агентстві UKRArtists.

"Легендарний композитор Мирослав Скорик пішов з життя на 82-му році в Києві. Прощання в середу, 3 червня, в Києві об 11:30 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна). У Львові - у четвер, 4 червня, у Соборі Святого Юра, теж в 11:30. Поховання в п'ятницю, 5 червня, Личаківський цвинтар", - повідомили в агентстві.

1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик. Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів і опери "Мойсей", міжнародну прем'єру якої профінансував Ватикан. Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є "Мелодія", яку називають духовним гімном України. Музика маестро звучить в більш ніж 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Більше новин про:

Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль
Новини
Україна провалила виконання Стратегії Ради Європи щодо прав дитини, – Льовочкіна 14:02
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Рада закликала світ визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 геноцидом 13:31
ОЗГ Ілюхи та Журавля: ЗМІ розповіли, хто й навіщо влаштував масову стрілянину в Броварах 13:30
Зеленський відновлює поїздки в регіони: завтра проведе нараду з туризму у Хмельницькій області 13:12
більше новин
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Інвестори в "зелену" енергетику просять зустрічі з Зеленським 14:59
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
більше новин
Стрілянина в Одесі. 2 людей поранено на промтоварному ринку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok