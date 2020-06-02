Обличчям кампанії #Журналісти_Важливі стала молода телевізійниця з Тернополя

"Наша робота – бути на інформаційній передовій", – переконана тернопільська журналістка Яна Шайнюк. Саме Яна, студентка і журналіст телевізійного каналу "TV-4" із Тернополя, стала обличчям інформаційної кампанії НСЖУ #Журналісти_Важливі, інформує портал НСЖУ. Саме вона – та дівчина із мікрофоном у масці, фото якої нагадує: навіть у часи епідемій журналісти так само виконують свою роботу.

У коментарі НСЖУ Яна говорить: робота в умовах карантину викликала не страх, а відповідальність:

"Військові – на передовій війни, медики – на передовій боротьби з коронавірусом. А наша робота – на передовій донесення інформації. Ми відчували велику відповідальність перед людьми, адже інформація має бути оперативною і перевіреною. З’явилося багато нових термінів, із якими люди до цього часу не стикалися, тому завжди намагалися все максимально доступно пояснити і не упустити деталей".

Журналістика для неї – робота, без якої не може уявити і дня, тож і вважає це своїм покликанням.

"Багато людей думають, що робота журналістів — це підходити з мікрофоном до людей та ставити запитання, нібито нічого складного. Це не так. Бути журналістом — це вміти шукати теми, аналізувати інформацію та бути обізнаним у всьому, адже саме ми повідомляємо людям останні новини, а щоб донести їх правдиво, об‘єктивно та цікаво, потрібно витратити багато часу та сил. Робота ЗМІ не те що важлива, вона необхідна", – переконана Яна Шайнюк.

Про журналістику, каже, мріяла мало не з дитинства. А телебачення привабило тим, що воно передає емоції повніше, ніж, скажімо, газета чи радіо.

Вона додає: обожнює шалений ритм життя і не може сидіти на одному місці, тому журналістика підходить їй ідеально.

Карантин вніс свої корективи в роботу телеканалу. Журналісти працювали в режимі чергувань, тож було незвично, що так мало людей у ньюзрумі. Не вистачало і живого спілкування, адже більшість коментарів записувалися у режимі онлайн. Але з усіх робочих моментів, каже Яна, найбільше запам’ятався сюжет про вихованців спортивної школи, які займаються онлайн зі своїми тренерами.

Фото, на якому Яна позує в масці та з мікрофоном, зробили в останні дні березня, спеціально до розповіді НСЖУ про роботу під час карантину провідного тернопільського телеканалу "TV-4".

Зараз дівчина працює репортером відділу новин та інформації, а ще ведучою програми "Тернопільська погода". Роботу поєднує з навчанням в університеті за індивідуальним планом.

У Національній спілці журналістів переконані, що увагу громадян варто привертати до складних реалій журналістської професії, до розуміння місії професійної журналістики. І інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі, яку НСЖУ започаткувала напередодні 6 червня, є нагодою працівникам ЗМІ щиро гордитися обраною професією.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко розповідає, що ідея кампанії виникла під час напрацювання програми антикризових заходів підтримки медіа, адже небезпека епідемії та запроваджені обмежувальні карантинні заходи суттєво погіршили умови праці журналістів. Тому важливо наголошувати суспільству, чому варто цінувати та підтримувати журналістів та журналістику.