підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 10:55 11
Верховна Рада і партії 2020-06-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка хоче, щоб Рада зобов'язала відкрити КПВВ на Донбасі

Платформа Бойка хоче, щоб Рада зобов'язала відкрити КПВВ на Донбасі

Павло Твердохліб
Бойко, Донбас, КПВВ, Заява, ОП-ЗЖ
Заява партії ОП-ЗЖ.
Заява партії ОП-ЗЖ.

Народні депутати від Опозиційної платформи - За життя зареєстрували проект Постанови №3570, яким пропонують схвалити текст Заяви Верховної Ради України щодо необхідності термінового відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях, йдеться на офіційному порталі партії.

У проекті Заяви зазначається, що вже більше двох місяців на сході України не працюють пункти в'їзду/виїзду між контрольованою і непідконтрольною територіями України.

"Весь цей час громадяни України, які проживають по той бік лінії зіткнення, буквально ізольовані, кинуті напризволяще, залишені один на один з існуючими проблемами, які поглиблюють проблеми, пов’язані з коронавірусною хворобою COVID-19", - наголошують опозиціонери.

"Верховна Рада України вважає, що послаблення карантину має стосуватися всієї країни і всіх її громадян. Влада повинна дати можливість людям отримати свої законні виплати, більш якісну медичну допомогу, побачитися з рідними та близькими. Тільки так ми зможемо запобігти гуманітарній кризі на тимчасово непідконтрольних територіях України. Досягнення миру, захист людей і відновлення єдності країни - основне завдання влади і українських політиків!" - йдеться у проекті Заяви Верховної Ради.

У зв’язку з цим народні депутати від фракції Опозиційної платформи - За життя пропонують парламенту закликати Президента України, Раду національної безпеки і оборони України та Командувача Об'єднаних сил:

- вжити заходів для відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях;

- провести переговори у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську і домогтися розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду зі сторони непідконтрольної території України;

- організувати роботу контрольних пунктів в'їзду/виїзду у посиленому режимі з метою забезпечення якнайскорішого перетину лінії розмежування населенням, яке цього потребує.

Більше новин про: Бойко Донбас КПВВ Заява ОП-ЗЖ

Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ...
Уряд Шмигаля знаходиться на забезпеченні магната А...
Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведуч...
Прикордонники розповіли, за яких умов відкриють КП...
У травні держбюджет недоотримав 1,6 млрд
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль
Новини
Бойовики три рази обстріляли позиції сил ООС в понеділок і поранили одного військового 11:56
Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ 11:37
Клієнти «Дніпрогазу» можуть передати показання лічильників з фото через Viber 11:24 Прес-реліз
Обличчям кампанії #Журналісти_Важливі стала молода телевізійниця з Тернополя 11:21
Кабмін хоче запровадити єдиний електронний квиток для залізниці та метро в Києві, але подробиць не повідомляє 11:15
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
У Києві кількість нових випадків коронавірусу продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok