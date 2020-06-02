Платформа Бойка хоче, щоб Рада зобов'язала відкрити КПВВ на Донбасі

Народні депутати від Опозиційної платформи - За життя зареєстрували проект Постанови №3570, яким пропонують схвалити текст Заяви Верховної Ради України щодо необхідності термінового відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях, йдеться на офіційному порталі партії.

У проекті Заяви зазначається, що вже більше двох місяців на сході України не працюють пункти в'їзду/виїзду між контрольованою і непідконтрольною територіями України.

"Весь цей час громадяни України, які проживають по той бік лінії зіткнення, буквально ізольовані, кинуті напризволяще, залишені один на один з існуючими проблемами, які поглиблюють проблеми, пов’язані з коронавірусною хворобою COVID-19", - наголошують опозиціонери.

"Верховна Рада України вважає, що послаблення карантину має стосуватися всієї країни і всіх її громадян. Влада повинна дати можливість людям отримати свої законні виплати, більш якісну медичну допомогу, побачитися з рідними та близькими. Тільки так ми зможемо запобігти гуманітарній кризі на тимчасово непідконтрольних територіях України. Досягнення миру, захист людей і відновлення єдності країни - основне завдання влади і українських політиків!" - йдеться у проекті Заяви Верховної Ради.

У зв’язку з цим народні депутати від фракції Опозиційної платформи - За життя пропонують парламенту закликати Президента України, Раду національної безпеки і оборони України та Командувача Об'єднаних сил:

- вжити заходів для відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях;

- провести переговори у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську і домогтися розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду зі сторони непідконтрольної території України;

- організувати роботу контрольних пунктів в'їзду/виїзду у посиленому режимі з метою забезпечення якнайскорішого перетину лінії розмежування населенням, яке цього потребує.