На "будівництві" бази національних збірних у селі Княжичі ФФУ/УАФ киданула ФІФА майже на $2 млн, - Франков

Спортивний журналіст Артем Франков у авторській колонці на порталі gordonua.com розповів про нинішню ситуацію зі зведенням спортивно-тренувальної бази для вітчизняної збірної з футболу.

"Продовжуючи тему. Куди ж спрямовуть кошти, які до ФФУ/УАФ надходять за різними програмами ФІФА та УЄФА - невже прямо в кишені елітних споживачів на чолі з Павелком?

Ні, не все так просто й тупо. Іноді наші ділки турбуються про те, щоб навісити на свої дії фіговий листок цільових інвестицій в інфраструктуру. Насправді ж знову виходить болт - паскудний і хіба що злегка прикритий болт, який дістається клубам - зокрема, і всьому футболу України - загалом...

Давно обіцяв вам розібратися з "будівництвом" бази національних збірних у селі Княжичі, що під Києвом. Виконую.

Цей проєкт гучно анонсували й розрекламували, ще коли я був членом виконкому ФФУ. Чудово пам'ятаю потужний позитив, випромінюваний 2017 року всіма присутніми на п'ятому поверсі Будинку футболу у зв'язку з настільки приємною, безперечно, темою. Тодішній президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон навіть попросив зарезервувати за ним місце для риболовлі на зорі... Проєкт був гарним і апетитно звисав з наших вух уміло нарізаною локшиною.

Відтоді минуло три роки чи десь так. Як же почувається база у Княжичах? Правильно, ніхто про таке й не чув і, тим паче, анічогісінько не будував. Можливо, на її спорудження елементарно забракло грошей? Чи ще якісь причини завадили? Коронавірус фундаменти пожер?..

Аж ніяк. Вони просто сперли й ці гроші теж. Зараз покажу як.

Згідно з документами, які є в моєму розпорядженні, ФФУ залучила "під базу" такі чималі кошти:

переспрямувала €4,5 млн євро з отриманих від УЄФА в межах програми "Хет-трик" (погодивши це з головою департаменту УЄФА з розвитку національних асоціацій Тьєррі Фавром);

отримала від ФІФА $2,25 млн у межах програми "ФІФА Форвард".

Проєкт оцінювався в €14,5 млн (розмах! велич! Наполеон нервово палить у коридорі разом із Бонапартом!), але зазначених сум, м'яко кажучи, вистачало щонайменше на придбання земельної ділянки та початок робіт. Навіть більше, гроші ФІФА згідно з так званим "контрактом погоджених цілей", завіреним менеджером ФІФА Олівером Юнгом, безпосередньо призначалися для купівлі землі. До літа 2018 року всі $2,25 млн надійшли.

І що ви думаєте? Звісно ж, купили землю! Інше питання - як і за скільки. Судіть самі - Бог чи диявол ховається в цих подробицях.

У грудні 2017 року ФФУ спрямувала у ФІФА підготовлене таким собі Олександром Лигом (представником продавців землі, якихось Баликіних) обґрунтування витрат, згідно з яким ринкова ціна уподобаного під будівництво шматка землі (насправді 11 сусідніх ділянок загальною площею 12,31 га) становила майже $2,6 млн. Опублікована в інтернеті переписка генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького та начальника департаменту правової роботи ФФУ Василя Шкудуна демонструє невдоволення генсека "заниженням вартості землі: "По верхньому підрахуй!" Підлеглі "підрахуї" взялися виконувати наказ і видали на-гора саме $2,6 млн.

А 6 лютого 2018 року Вадим Костюченко від імені ФФУ здійснив покупку всіх цих 12,31 га - увага! - за $306 тис., тобто менше ніж за 14% втюханої Міжнародній футбольній федерації цифри!

Отже, ФФУ киданула ФІФА на суму, трохи меншу ніж $2 млн. Це щонайменше викликає запитання до всіх учасників цієї угоди і неминуче стає предметом запиту в саму ФІФА - наскільки вона і її менеджери в курсі, що відбувається? Про інтерес правоохоронних органів до такого роду операцій скорботно промовчу - за ідеєю, він має виникати автоматично, без журналістських розслідувань та іншого примусу!

Не знаю, чи слід віднести до ліричних інші подробиці того, що відбувається. Найімовірніше, вони лірико-драматичні і точно кримінальні. Перша й найважливіша деталь: у Княжичах щодо будівництва бази збірних ще й кінь не валявся! Протягом трьох, добре, нехай "усього лише" протягом двох із гаком років.

Згідно знову ж зі службовими документами ФФУ, роботи мали стартувати в березні 2018 року і завершитися - ще раз увага! - у серпні 2020-го. Вуаля, за три місяці, усіх зацікавлених осіб та інші широкі кола футбольної громадськості запрошують на відкриття безпрецедентного об'єкта! Що, досі не розіслали запрошення? То ж це, напевно, через карантин...

Насправді, ще у квітні 2018 року якась Аліса Войтенко розсилала юристам ФФУ проєкти - підкреслюю, проєкти! - договору на генеральне проектування об'єкта. Тобто до початку реальних робіт було ще ген як далеко. Хоча припустити, що їх не розпочнуть навіть у квітні 2020 року, могла тільки дуже добре обізнана з підходами керівництва Федерації футболу людина. Упродовж минулих двох із гаком років кількість таких значно зросла, але тоді - на жаль і ох.

Додамо, на думку деяких фахівців, на болотистому ґрунті обраної ділянки у Княжичах фізично неможливо побудувати розрекламований об'єкт. Отже, операція із придбання землі і галас навколо проєкту стали не більше ніж приводом для виманювання чергових "євротраншів".

Допитливий читач обов'язково поставить очевидне запитання: а що роблять з іншими грішми з Європи - €4,5 млн, отриманими від УЄФА за програмою "Хет-трик"? О, з ними теж цікава історія. У пояснювальній записці, адресованій комісії з етики ФІФА, голова ФФУ Андрій Павелко стверджує, що ці гроші від моменту їх надходження 2016 року так і лежать недоторканими на рахунках у трьох банках. Як казав класик, живі перекази, а віри їм не ймеш - щоб Павелко і його прибічники протягом більш ніж трьох років маринували таку суму, особливо враховуючи, що до настання серпня будівництво мають завершити? Вони самі вірять у те, що пишуть?! А тому ми маємо цілковите право припустити, що доля €4,5 млн анітрохи не менш сумна, ніж у інших "хет-триковских" мільйонів, розтрачених під приводом "заводу з виробництва штучного покриття" та інших афер. Загалом витрачали куди завгодно - лише б не вкладати безпосередньо у футбольну інфраструктуру, поля, майданчики, стадіони!

На тлі всього вищеописаного поява в реєстрі земельних власників Княжичів у сусідстві з віртуальною базою якихось Запісоцьких (звісно ж, не більш ніж однофамільців генерального секретаря ФФУ, я не помиляюся?) на вигляд дрібниця, не варта будь-якої уваги.

Ну що ж, ФФУ, перетворилася під час "будівництва" на УАФ, - чим відповісте цього разу, доблесні керівники, на яких уже проби ніде ставити? Черговою порцією зловісного і багатозначного мовчання?!

Думаю, так і буде. А тому набагато корисніше і перспективніше було б достукатися до рядових членів ФФУ/УАФ, які продовжують покривати всі ці неподобства і старанно вдавати, що нічого такого не відбувається і вони тут ні до чого. Мужики, послухайте-но мене! Невже ви так низько цінуєте свою честь, совість, репутацію і що там у вас іще приховано глибоко всередині, якщо за щомісячну подачку у 100 тис. грн дозволяєте в такий ось спосіб витирати об вас ноги і множити на нуль? Невже ніхто з вас так і не наважиться висловитися на виконкомі або конгресі, поставивши всім очевидні запитання, першим із яких має бути "Де гроші?", а там уже такі - де "завод", де база тощо.

Мужики, ну ж бо! Мужики? Ех, мужики...", - зазначає автор.