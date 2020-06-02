Уряд Шмигаля знаходиться на забезпеченні магната Ахметова, - ОП-ЗЖ

"Програма" уряду Шмигаля - пустушка і нахабний обман українського народу". Про таке наголошується у заяві партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Ще на початку квітня, через місяць після свого формування, Кабінет Міністрів Дениса Шмигаля вніс до Верховної Ради України свою "програму діяльності". Всі короткострокові і довгострокові плани нового уряду, за допомогою яких вони готуються розвивати країну і поліпшувати життя українських громадян, вмістилися на 10 сторінках презентації. Уряд, який склепали нашвидкуруч з випадкових людей, просто не знайшов нічого кращого, ніж по буквах скопіювати тексти та ідеї часів режиму Порошенка. Ідеї, які вже були повністю відкинуті трьома чвертями українських виборців на виборах.

У буклеті уряду Шмигаля знову читаємо впізнавані гасла про "курс реформ" і "євроатлантичну інтеграцію", які обернулися руйнуванням медицини, освіти, соціальної системи і планомірним знищенням промисловості. Знову бачимо знайомі ідеї про "забезпечення інформаційної безпеки", мовну уніфікацію України та утвердження в країні "єдиної національної системи цінностей", які обернулися репресіями, переслідуваннями і глибоким розколом українського суспільства.

На цих десяти листочках уряд знайшов місце, щоб згадати про важливість співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Але авторам не вдалося видавити з себе жодного речення з приводу мирного політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Ні слова про порядок виконання Мінських угод. Жодної ідеї щодо виходу з режиму санкцій і нормалізації торговельно-економічних відносин з Росією та країнами СНД. Всі заходи, які могли б дійсно зупинити конфлікт, допомогти об'єднати країну, подолати кризу - були проігноровані.

Кабінет Міністрів зміг втиснути в свою програму цілий "розділ" про цифрову трансформацію державного управління, але не заклав жодного цифрового показника. У цій пустушці немає жодного параметра, за яким можна визначити, чи виконує уряд поставлені цілі і чи працює влада взагалі.

Очевидно, цей рекламний буклет було виготовлено тільки з однією метою - для дешевого піару. Адже, за повідомленнями ЗМІ, уряд Шмигаля вже давно і щільно знаходиться на інформаційному, а тепер і на інтелектуальному забезпеченні у відомого українського магната Ріната Ахметова. Тільки на близьких до Ахметова інформаційних ресурсах цей уряд досі хвалять. За його допомоги цьому уряду експерти малюють нові слайди, щоб хоч якось прикрити бездарність і некомпетентність цього Кабміну.

"Програма" виявилася настільки відвертим знущанням над суспільством, що навіть лояльне уряду керівництво парламенту, всупереч нормам Регламенту, довго не наважувалося внести його на розгляд до сесійної зали. А представники Зе-команди в комітетах рекомендували відправити цей "продукт" на доопрацювання.

Опозиційна платформа - За життя вважає, що зліплений урядом буклет має бути повернуто авторам без розгляду. Це найгірший продукт, який виходив зі стін Кабінету Міністрів за всі роки незалежності. У ньому нічого розглядати і нікуди вносити правки.

Україні потрібна влада, яка зможе повністю змінити курс. Запропонувати країні справжню Програму миру та розвитку. З чітким переліком рішень і зазначенням термінів виходу на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. З реальними показниками прожиткового мінімуму, зарплати і пенсії, яких планується досягти. З конкретними планами матеріально-технічного та кадрового забезпечення медицини та освіти. Переліком конкретних показників розвитку провідних галузей промисловості і сільського господарства та заходів щодо їх забезпечення.

Епоха авантюристів і пройдисвітів при владі повинна завершитися! Україні потрібен відповідальний і компетентний уряд, а не група гастролерів на утриманні.", - йдеться у тексті документу