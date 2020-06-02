Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведучий про мешканців Донбасу та Криму

Скандальний телевизійний ведучий зі Львова Остап Дроздов виступив за повну блокаду Криму та непідконтрольною частини Донбасу. На його думку, якщо мешканці цих територій підтримують Президента Російської Федерації Володимира Путіна, вони повинні "здохнути".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на YouTube-канал Дроздова.

"Я прихильник тотальної, глухої, безальтернативної блокади і Криму, і Донбасу... Була б моя воля, Крим сидів би без води, без світла, без нічого. Закрив би усе. Хотіли Путіна - нехай здохнуть. Мийтеся в калюжах, жеріть привізну воду з континенту руського. Хотіли до Путіна - будь ласка. Він міст вам провів - їдьте туди за водою питною...", - сказав Дроздов.

За його словами, виплата пенсій людям, які проживають на непідконтрольній Києву території України, є злочином.

"Я вважаю, що будь-які торгові, комунальні, на рівні енергоносіїв, будь-які стосунки з тією територією, прирівнюються, в моєму розумінні, до фінансування тероризму. Бо таким чином, ми своїми подвійними пенсіями, які ось ті бабульки, ті недобитки-КГБістки беруть в гривеньках... Все, що зайшло туди (гроші від уряду України), повертається "Градом" і кулями", - додав Дроздов.

https://www.youtube.com/watch?v=rP8ieFVF0jc" frameborder="0" allowfullscreen>

Про мешканців Криму та Донбасу - з 38:40. Відео: YouTube/ Drozdov

Нагадаємо, це вже не перші заяви Дроздова, які розпалюють ненависть відносно мешканців Донбасу. Раніше Дроздов закликав позбавити громадянства мешканців непідконтрольних територій.

Після заяви журналіста "Страны" та блогера Олесі Медведєвої за цим фактом поліцією було відкрито кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання національної ворожнечі та приниження національної честі та гідності громадян України). Однак поки реальних зрушень у цій справі не відбувається.