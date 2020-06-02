підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведучий про мешканців Донбасу та Криму
02 червня 2020, вівторок, 06:22 7 Відео
Політика 2020-06-02T08:00:03+03:00
Українські Новини
Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведучий про мешканців Донбасу та Криму

Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведучий про мешканців Донбасу та Криму

Ірина Дорофейчук
Донбас, Розпалювання ненависті, Остап Дроздов
Остап Дроздов. Фото: rialviv.com
Остап Дроздов. Фото: rialviv.com

Скандальний телевизійний ведучий зі Львова Остап Дроздов виступив за повну блокаду Криму та непідконтрольною частини Донбасу. На його думку, якщо мешканці цих територій підтримують Президента Російської Федерації Володимира Путіна, вони повинні "здохнути".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на YouTube-канал Дроздова.

"Я прихильник тотальної, глухої, безальтернативної блокади і Криму, і Донбасу... Була б моя воля, Крим сидів би без води, без світла, без нічого. Закрив би усе. Хотіли Путіна - нехай здохнуть. Мийтеся в калюжах, жеріть привізну воду з континенту руського. Хотіли до Путіна - будь ласка. Він міст вам провів - їдьте туди за водою питною...", - сказав Дроздов.

За його словами, виплата пенсій людям, які проживають на непідконтрольній Києву території України, є злочином.

"Я вважаю, що будь-які торгові, комунальні, на рівні енергоносіїв, будь-які стосунки з тією територією, прирівнюються, в моєму розумінні, до фінансування тероризму. Бо таким чином, ми своїми подвійними пенсіями, які ось ті бабульки, ті недобитки-КГБістки беруть в гривеньках... Все, що зайшло туди (гроші від уряду України), повертається "Градом" і кулями", - додав Дроздов.

Про мешканців Криму та Донбасу - з 38:40. Відео: YouTube/ Drozdov

Нагадаємо, це вже не перші заяви Дроздова, які розпалюють ненависть відносно мешканців Донбасу. Раніше Дроздов закликав позбавити громадянства мешканців непідконтрольних територій.

Після заяви журналіста "Страны" та блогера Олесі Медведєвої за цим фактом поліцією було відкрито кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання національної ворожнечі та приниження національної честі та гідності громадян України). Однак поки реальних зрушень у цій справі не відбувається.

Більше новин про: Донбас Розпалювання ненависті Остап Дроздов

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами
Новини
У травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися 07:25
У Зеленського сховали інформацію, як і скільки бюджетних грошей з'їдає державний канал-пропагандист "Дім" 07:10
У травні продажі легкових автомобілів в Україні істотно впали 07:00
Нехай здохнуть, – скандальний львівський телеведучий про мешканців Донбасу та Криму 06:22 Відео
Глава Нацполіції Клименко в квітні отримав в 2,5 рази менше, ніж у березні 06:00 Документ
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
Туреччина відкриє кордони для українців з 1 липня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok