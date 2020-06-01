Новим законом Зеленський надав необмежені повноваження податковій, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що Президент України Володимир Зеленський, підписавши закон №1210, надав необмежені повноваження Державній податковій службі (ДПС) України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Опозиційний політик наголосив, що "вже декількома урядами була широко анонсована програма здешевлених кредитів "5-7-9%" для виробників".

"Приїжджаю я на сватівське підприємство харчових виробів, яке повністю підпадає під ті критерії, які були анонсовані, – обіг 100 млн, працює 100 робітників, виробляють харчову продукцію. Питаю керівника, чи отримує він такі кредити, а він на мене дивиться і каже: "Ви що! Нам нашу українські банки пропонують сьогодні кредити під 18% річних". Тобто всі ці програми сьогодні залишилися тільки на папері", - підкреслив Бойко.

У той час, коли інші країни виплачують гроші своїм громадянам і виробникам, в Україні минулого тижня уряд виплатив 1 млрд доларів (приблизно 27 млрд гривень) за зовнішніми боргами, сказав політик.

"Ті гроші, які повинні були йти вчителям, лікарям, виробникам, пішли фінансовим спекулянтам. Незважаючи на те, що ми декілька разів ставили питання – проведіть реструктуризацію, перенесіть виплати по зовнішніх кредитах так, як це робить весь світ в умовах форс-мажору. Нічого цього зроблено не було. Сьогодні ми буквально втрачаємо промислову перспективу України. Галузі, які ще вчора створювали робочі місця, формували основу доходів державного бюджету, забезпечували потужну присутність на світових ринках – сьогодні опинились на межі зникнення. Уряд лише констатує погіршення ситуації, знижує прогнози і готує слайди", - зазначив Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ вважає виплату зовнішніх боргів та урізання соцвиплат власним громадянам шляхом у безвихідь. Бойко також звернув увагу на вкрай негативний резонанс, який викликало у суспільстві підписання президентом закону №1210.

"Цей закон суттєво погіршує умови ведення бізнесу, надає необмежені повноваження податковій. Я приведу тільки один приклад із закону, щоб було розуміння того, наскільки залежним стає виробник від податкової. Там ввели таку унікальну річ, як "ділова мета". Що це означає? Якщо податкова вирішить, що підприємство могло виконати певні роботи самостійно, а не наймати когось зі сторони, і внесло це у свої витрати, то з точки зору податкової це буде свідченням непрозорої діяльності і на підприємство буде накладено штраф. І таких випадків, які суттєво погіршують умови ведення бізнесу, у законі ми нарахували з десяток", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Фракція ОПЗЖ вимагає негайного розгляду на пленарному засіданні Ради Програми діяльності Кабінету Міністрів.

"Ситуація в країні вимагає невідкладних дій. На цьому тижні уряд збирається презентувати свою програму. Ми запитуємо в уряду, як він збирається реагувати на запити вітчизняних підприємств, очікування людей. Відбутися демонстрацією чергових слайдів - не вийде!" - підсумував Юрій Бойко.