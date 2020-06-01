Зміна клімату посилює проблеми на українських пасіках

Зміна клімату посилює проблеми в бджільництві, що призводить до ще більшого вимирання бджіл і збитків пасічників. І хоча самі українські бджолярі списують мор на отруєння бджіл засобами захисту рослин, офіційні дані говорять про інше.

Як повідомив веб-сайт AgroPortal.ua, посилаючись на дані ННЦ "Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини", за останні 5-6 років у 60% випадків комахи страждають від паразитарних організмів (наприклад, кліщі та інші), в 20% - виявляються бактеріальні хвороби розплоду, 17% - вірусні захворювання.

Незаразна патологія, до якої відноситься отруєння пестицидами, з року в рік значно коливалася, досягаючи максимальних рівнів в 2019-2020 роках - 30%. У 2016-2017 роках цей рівень, приміром, склав всього 10%.

"На захворювання бджіл та їх масову загибель впливає зміна кліматичних умов - зростання середньорічної температури і збільшення кількості небезпечних метеорологічних явищ", - розповіла завідуюча сектором вивчення хвороб бджіл ННЦ "Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини" Олена Сіренко.

До того ж, додала вона, зміна клімату призводить до швидкого і активному поширенню паразитарного захворювання варроатоз. Це в подальшому знижує імунітет у бджіл і призводить до вірусних, грибкових і бактеріальних захворювань.

Звичайно, експерти не заперечують наявності проблеми токсикозів - отруєння бджіл засобами захисту рослин. Проте погоджуються, що в цьому випадку відповідальність несуть обидві сторони - і аграрій, і пасічник. Перший повинен вчасно повідомити про обробку та правильно її провести, другий - ізолювати бджіл на необхідний термін і забезпечити їм харчування.

"У тих регіонах, де сільгоспвиробники налагодили ефективний діалог з бджолярами, отруєння бджіл фіксуються набагато рідше. Така комунікація - це довіра і сприйняття один одного як взаємозалежних партнерів", - сказала виконуючий обов'язки міністра аграрної політики і продовольства України в 2019 році Ольга Трофімцева.

Вона також звернула увагу, що більшість бджолярів в Україні працює в тіні. Це створює додаткові складності для їх оповіщення про обробках полів.

Зі свого боку, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов також звернув увагу, що зараз назріла необхідність вдосконалення самої системи оповіщення, яка дісталася Україні ще з радянських часів. Приклад можна взяти з приватних розробок, які вже функціонують. "Але щоб така система ефективно працювала, вона повинна бути обов'язковою", - підсумував експерт.