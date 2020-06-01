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  • Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу
01 червня 2020, понеділок, 17:05 369
Політика 2020-06-01T17:05:31+03:00
Українські Новини
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу

Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу

Елена Новикова
Ілля Кива. Фото: Facebook
Ілля Кива. Фото: Facebook

Ветеран Михайло Майман заявив, що напад на нього організував народний депутат Ілля Кива. Про це Майман написав на своїй фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося раніше, 29 травня в центрі Києва, на вулиці Велика Васильківська 62/64, група озброєних людей напала на Маймана. Він опублікував відео з камери спостереження, на якому видно, як нападники його побили, після чого втекли. За словами ветерана, ними керував Володимир Тесля, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Француз".

Майман написав, що Кива найняв людей Теслі у відповідь на намір Маймана балотуватися на виборах по 208 округу. "Причиною нападу кримінального авторитета "Француза" стало моє бажання взяти участь у виборах по 208 округу. Замовив провокацію нардеп і мій "старий друг" Ілля Кива... Під час сутички Тесля прямо так і сказав, що він передає привіт від Киви", — написав ветеран.

Він нагадав, що Тесля "звичайний бандит і наймит", який вже не раз нападав на людей по замовленню. При цьому Майман запевнив, що Киві не вдасться його залякати: "Тепер я точно буду брати участь у виборах, і Кива більше не сховається від мене за стінами Ради або депутатським мандатом".

Нагадаємо, 22 січня 2020 року в одному з ресторанів Києва нардеп Ілля Кива підійшов до добровольця Маймана і вдарив його головою, після чого отримав удар рукою в обличчя. В результаті нападу ветеран отримав струс мозку та перелом носа. Офіс генпрокурора відкрив стосовно Киви кримінальну справу за статтею 122 КК — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

20 травня в інтерв'ю Майман повідомив, що Кива переховується від слідства по справі, прикриваючись карантином, а також розповів кримінальні подробиці "служби" нардепа в зоні АТО в 2015 році. Він повідомив, що Кива не брав участь ні в одному бою, замість цього налагодив бізнес на контрабанді: "Він поставив бійців на блокпосту в Бахмуті зі словами: з цього дня проїзд дизеля, бензину на ту сторону – 100 тисяч гривень. Була написана заява в ДБР, у військову прокуратуру, були дані свідчення бійцями. Є фотографії, є маса всього, що скоро вже, я думаю, буде показано громадськості. Наскільки я знаю, готова вже не одна підозра... Задайте солдату питання, хто Киву на фронті бачив? Ніхто його не бачив. Прийшов в АТО, щоб якось пролізти в МВС. Людина перевзулася ... це не доброволець".

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