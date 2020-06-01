Кейс Коронавірус_інфо: як створити паблік, який читає вся країна

Проект Коронавірус-інфо стал самым успешным коммуникационным кейсом в стране. Сейчас на него подписано более 3,5 млн пользователей в мессенджер Viber, и более 849 тыс. - в Telegram. Создала его группа волонтеров из Института когнитивного моделирования. Сооснователь института Виктор Березенко рассказал с чего начинался этот проект и как им удалось наладить эффективное сотрудничество с Министерством охраны здоровья в самый разгар эпидемии.

Про це повідомило інтернет-видання Факти.

"Ми розуміли, що після першого хворого країну охопить паніка і навряд чи з’явиться системна та зрозуміла комунікація, якій можна довіряти. Як правило, ми в будь-яких ситуаціях займаємо проактивну позицію. Саме тому запропонували свою допомогу. Команда нашого інституту розробила загальну стратегію проекту, бачення того, якою має бути ефективна й зрозуміла комунікація з людьми. Зі своїми ідеями ми звернулися безпосередньо до Міністерства охорони здоров’я та досить оперативно включилися в роботу. Вже 5 березня Коронавірус_інфо з’явився в Telegram і 20 березня в Viber", - пояснил Березенко.

Робота з державними органами має багато нюансів. Особливо, з огляду на, що з такими кризами як зараз: пандемією і карантином, в наш час ще ніхто не зіштовхувався.

"Ми поставили перед собою конкретне завдання: створити зрозумілий і надійний інформаційний майданчик для українців. Формат комунікації виявився дуже затребуваним. Вже за перший місяць роботи канали почали читати мільйони людей. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з компаніями Google, Facebook, Viber, Telegram. Круто, що проект показав можливості синергії з владою, – підтримка віце-прем’єр-міністра Федорова і Мінціфри дала сильний поштовх проекту. У якийсь момент Telegram опублікував рейтинг найкращих у світі спільнот про коронавірус, де ми були на 6-й позиції", - сказав співзасновник інституту.

Головне - спілкуватися зі своєю аудиторією

На людей з усіх боків обрушилася тонни фейковий інформації, тому потрібна була не тільки свіжа форма подачі інформації, а й інформація правдива, перевірена. Канал публікує лише верифіковані дані.

Проміжні результати роботи проекту

За час роботи вдалося привернути увагу до проекту. Так за 2,5 місяці на Коронавірус_інфо в Telegram підписалося більше 835 тис. користувачів. Це більше 18% від всієї аудиторії цього месенджера в Україні. За один день публікації охоплюють в середньому 2,9 млн користувачів, а середнє охоплення однієї публікації становить близько 497 тис. В Україні ще не було таких великих Telegram-каналів.

У Viber проект Коронавірус_інфо також значно випереджає інші українські спільноти в цьому месенджері. Зараз на канал підписано понад 3,5 млн користувачів або 16% всієї активної аудиторії Viber в Україні. "За кількістю читачів ми обганяємо 5 найбільших українських Viber-співтовариств разом узятих", - підкреслив Березенко.

В результаті інформування населення про загрозу коронавірусу і даних про поширення епідемії в останнім часом, намітилися деякі позитивні тенденції:

збільшилася обізнаність громадян про роботу Міністерства охорони здоров’я і уряду;

в цілому знизився страх глобальної епідемії;

виросла обізнаність про основні способи профілактики інфекції;

зменшилася кількість звернень за номером 103, коли така допомога не потрібна.

Зірки - спосіб донести свою думку

Окремим великим напрямком роботи в рамках Коронавірус_інфо стало залучення зірок і лідерів думок. "Таким чином, ми донесли важливу інформацію до багатомільйонної аудиторії, яка стежить за українськими знаменитостями", - зазначив Березенко.

Крім цього, в рамках проекту залучалися до співпраці партнери. Багато компаній підключилися до організованої нами кампанії #Підтрімуюлікарів. Наприклад, Uber безкоштовно перевозив працівників медичної сфери в 7 містах. Велику інформаційну підтримку надали Google та Facebook.

Чат-бот Іван Маск та МОЗ в ТікТок

Ще один вдалий проект - це чатбот МОЗ – Іван Маск. "Нам вдалося його перезапустити у 3 месенджерах за підтримки Unicef, і тепер він надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу. У бота можна запитати про статистику захворюваності, запросити оновлену інформацію про карантин, дізнатися телефони гарячих ліній. Іван радить, як захистити себе і близьких і як діяти в різних ситуаціях, пов’язаних з коронавірусом. Ми намагаємося, щоб все, що ми робимо було корисним для людей", - сказав Березенко.

Попит на коронавірусний контент є і на ТікТок. Там на аккаунт проекту підписано 11 тис. користувачів.

Команда Коронавірус_інфо

Всю цю роботу виконує команда Інституту когнітивного моделювання. Основні напрямки роботи нашої "суперорганізації" – це політичні і соціальні технології, соціологічні дослідження, діджитал, соціальна і корпоративна психологія та міжнародні проекти. Ми не займаємося просуванням комерційних продуктів. Ми працюємо з ідеями, меседжами, різного роду соціальними і політичними проектами. Навіть якщо ми співпрацюємо, наприклад, з Uber, то це стосується якихось соціальних проектів. Нас можна порівняти з симфонічним оркестром. Багато різних інструментів, але під керівництвом компетентного диригента твір звучить чудово.

Одна з наших цілей у державній комунікації - налагодити діалог між державними органами, політикумом та суспільством. Це те, чого, на нашу думку, дуже не вистачає в Україні. Коли політикум і суспільство будуть більше розуміти одне одного, це хоч трохи змінить наше життя на краще. Зазвичай синхронізацією процесів займається довірена особа клієнта, окремо щось десь замовляють, потім клеять це в одну історію. У цьому випадку надається повністю готове рішення, підпорядковане єдиній логіці: від моменту ідеї і до реалізації та підтримки.

До слова, 30 травня відбудеться онлайн-концерт на підтримку благодійного музичного марафону Сміливе серце, присвяченого українським медикам, які борються з коронавірусом.