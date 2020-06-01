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01 червня 2020, понеділок, 14:59 358
Економіка 2020-06-01T14:59:01+03:00
Українські Новини
Інвестори в "зелену" енергетику просять зустрічі з Зеленським

Інвестори в "зелену" енергетику просять зустрічі з Зеленським

Ірина Дорофейчук
Бюджет, Енергетика, Зелена енергетика, Економіка, Зеленський
"Зелена" енергетика. Фото: Костянтин Соловчук

Три найбільші асоціації відновлюваної енергетики в Україні попросили Президента Володимира Зеленського про зустріч, щоб остаточно узгодити умови перегляду "зелених" тарифів і забезпечити прийняття необхідних законів для вирішення енергетичної кризи.

Відповідний лист до Президента направили Українська асоціація відновлювальної енергетики, Українська вітро-енергетична асоціація і Європейсько-українське енергетичне агентство.

Уряд і інвестори у відновлювану енергетику (ВДЕ) кілька тижнів працюють над меморандумом , який буде включати план дій по виходу з енергетичної кризи, включаючи програму реструктуризації "зелених" тарифів.

"Оскільки ми хочемо переконатися, що всі ключові факти щодо цієї ситуації враховані під час прийняття рішень, люб'язно звертаємося до Вас з проханням особисто зустрітися з представниками Уряду і найбільшими інвесторами у відновлювану енергетику в Україні", - йдеться в листі.

Необхідність зустрічі з Президентом аргументується кількома фактами, серед яких значна роль ВДЕ в економіці України, існуючі ризики неплатежів для державних банків, що видали кредити для реалізації проектів ВДЕ та ризик втрати довіри до країни з боку міжнародного співтовариства.

Крім того, сприяння з боку Президента має сприяти внесенню необхідних законодавчих змін та перегляду регуляторних актів НБУ і НКРЄКП.

"Ми готові презентувати Вам всі необхідні дані, цифри і факти, які свідчать про торішній успішний стан розвитку галузі, її позитивний вплив на ринок електричної енергії, наповнення державного бюджету та розвиток економіки України в цілому", - зазначають автори листа.

Повідомляється, що інвестиції у відновлювану енергетику становлять близько 25% усіх іноземних інвестицій в країну за час незалежності. Розвиток сектору сприяло і збільшення інвестицій з боку громадян – близько 25 тис домогосподарств встановили домашні сонячні електростанції. При цьому було створено близько 30 тис нових робочих місць.

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