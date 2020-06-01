Банкрутство аеропорту "Київ" дестабілізує економічну ситуацію і вдарить по міжнародному іміджу, — ЗМІ

Банкрутство Міжнародного аеропорту "Київ" вдарить по міжнародному іміджу столиці і дестабілізує економічну ситуацію в Україні. Про це пише Gazeta.ua у матеріалі "напередодні відкритого неба: чи залишиться у Києва свій аеропорт?".

МА "Київ" — другий у країні за пасажиропотоком. До пандемії він щомісяця приймав до 170 тис. пасажирів і обслуговував до 2 тисяч рейсів. Аеропорт з високою пропускною здатністю в межах міста був головною умовою проведення Євро-2012 і фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. "У разі закриття аеропорту "Київ" Україні доведеться забути про події такого масштабу, а киянам — про швидкий і комфортний трансфер", — йдеться в матеріалі.

Аеропорт також є другим платником податку Києва і генерує тисячі робочих місць: в аеропорту працюють 2 тисячі співробітників, ще 8 тисяч осіб — в суміжних підприємствах. "Одне робоче місце в авіації створює приблизно 5 робочих місць у суміжних галузях. Будь-яке скорочення персоналу вплине і на інші галузі", — цитує Gazeta.іа експерта з авіації Богдана Долинця.

На думку авіаекспертів, у держави є інструменти, які дозволили б стабілізувати ситуацію і не допустити банкрутства аеропорту. Зокрема, перегляд акцизів на авіаційне паливо, скасування ПДВ на внутрішніх перевезеннях, пільги по виплатах ЄСВ, часткова компенсація лізингових платежів, введення мінімальних ставок на авіаційне обслуговування і т. ін. Проте жоден з цих механізмів не був задіяний.

"Може, крім створення обіцяних нових 100500 тисяч робочих місць невідомо де і як, варто потурбуватися про збереження вже існуючих за допомогою всілякої підтримки господарюючих суб'єктів? Це для платників податків буде дешевше, ніж утримувати безробітних і створювати для них робочі місця в комунальних підприємствах", — цитує видання блогера Сергія Наумовича.

Нагадаємо, 25 травня, "Лівий берег" опублікував інтерв'ю гендиректора ТОВ "Майстер-Авіа" Олега Левченка. Він повідомив, що аеропорт "Київ" опинився на межі банкрутства і не переживе кризу без підтримки держави. Через пандемію аеропорт втратив весь пасажиропотік і 92% доходів. При цьому продовжує нести серйозні витрати на утримання інфраструктури, виконання податкових та кредитних зобов'язань. Аеропорт двічі звертався до Кабміну і Офіс президента, однак ніяких рішень за цим не послідувало.

У 2010 році ТОВ "Майстер-Авіа" виграло конкурс на оренду частини майна комунального підприємства "МА "Київ". Інвестор відповідає за роботу пасажирських терміналів, обслуговування літаків та пасажирів, авіаційну безпеку, КП — за злітно-посадочну смугу і весь аеродром. За останні 10 років "Майстер-Авіа" інвестувала в реконструкцію і будівництво нових терміналів близько 2 млрд грн.