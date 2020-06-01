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01 червня 2020, понеділок, 11:29 371
Суспільство 2020-06-01T12:45:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра

Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра

Тетяна Зотова
мінюст, звернення, кар'єр, Малюська, Дубінський, Граніт
Плисецький гранітний кар'єр. Фото: mramor-granit.com
Плисецький гранітний кар'єр. Фото: mramor-granit.com
Народний депутат Олександр Дубинський ініціює відкриття кримінальних справ щодо  захоплення гірничопромислового підприємства ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" (ТОВ "ПГК"). Він направив офіційне звернення до керівника Нацполіціі Ігоря Клименка і міністра юстиції Дениса Малюськи для відкриття проваджень щодо можливої ​​змови депутата Верховної Ради Ігоря Кисельова з ТОВ "Трудовий дім Труд", приватним виконавцем Павлом Говоровим і посадовими особами Укргазбанку проти цього підприємства. Їм може бути пред'явлена низка звинувачень: умисне доведення компанії до банкрутства, фальсифікація документів, невиконання рішень судів та інше.
Про це йдеться в повідомленні на сайті депутата dubinsky.pro. 
Окремо Дубинський попросив розслідувати незаконні дії приватного виконавця Говорова щодо ТОВ "ПГК", і скасувати його незаконні постанови, а також записи про обтяження, які були проведені реєстратором Києво-Святошинської держадміністрації Київської області Ткаченко Д.В.
Як стверджується в повідомленні, Плисецький гранітний кар'єр був доведений до банкрутства руками виконавця Говорова, який ігнорував постанови судів і пособниками загарбників підприємства. На даний момент робота ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" зупинена, і воно не може здійснювати свою діяльність. Оскільки була незаконно вилучена виробнича техніка - екскаватори. Хоча ще в середині 2019 року ТОВ "ПГК" було функціонуючої компанією. У нього була заборгованість по кредиту Укргазбанку, яка поступово виплачувалася.
Загальна сума кредиту Укргазбанку - 64 млн грн. Він був реструктуризований і підприємство підписало з банком мирову угоду. Всього ТОВ "ПГК" перерахувало по кредиту 56 млн грн, в тому числі 20,9 млн грн після укладення мирової угоди. Воно виконувалося і сторони мали його продовжити після того, як компанія в першій половині 2019 року продовжить спеціальний дозвіл на користування надрами. Однак після зміни керівництва Укргазбанку фінустанова відмовилася виконати цю домовленість. Вони робило все, щоб довести компанію до банкрутства, порушуючи свої ж обіцянки:
- Продовжити термін мирової угоди на 12 років із затвердженням нового договору в суді.
 - Скоротити комісію за послуги приватного виконавця - 10% суми заборгованості.
Замість усього цього приватний виконавець Павло Говоров наклав арешт на майно та кошти ТОВ "ПГК". Тим самим зупинив його роботу (підприємство не може функціонувати без техніки). А також виніс постанову про стягнення на свою користь винагороди на непідйомну суму - €250 тис.
У червні і липні 2019 року Плисецький гранітний кар'єр направляв в Укргазбанк листи з пропозиціями щодо виплати заборгованості, однак вони тотально ігнорувалися. Той же Укргазбанк блокував план санації ТОВ "ПГК", який був розроблений компанією відповідно до Кодексу України з питань банкрутства. Все робилося, щоб зупинити підприємство і захопити його. У тому числі з порушенням судових заборон на стягнення майна та інших правових актів.
У заяві говориться, що ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" до краю фінансової катастрофи цілеспрямовано вела група осіб, перелічених у заяві депутата Олександра Дубінського: Кисельов, Говоров і відповідальні працівники Укргазбанку.
Створювалися всі умови для рейдерського захоплення компанією "Трудовий дім Труд" - одноденкою без активів і така, що складається з одного учасника. Її цікавили не тільки обладнення гранітного кар'єру, але і його ліцензія на ведення гірничопромисловій діяльності, отримання якої вимагає великого часу і зусиль.
"Хочеться вірити, що Мін'юст прийме заходи щодо злочинного приватного виконавця Говорова, а правоохоронці проведуть належне розслідування по загарбникам ТОВ" Плисецький гранітний кар'єр", і притягнуть винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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