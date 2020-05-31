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31 травня 2020, неділя, 13:51 384
Політика 2020-05-31T14:45:02+03:00
Українські Новини
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн)

Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн)

Ярина Вацяк

Сьогодні, до Дня міста, відбувається онлайн-презентація Нової стратегії Києва.

Як заявив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

"Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом" - зазначив потенційний кандидат в мери від ВО "Батьківщина".

Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com.

Переглянути презентацію "Нової стратегії Києва" можна онлайн:

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