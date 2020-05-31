Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн)

Сьогодні, до Дня міста, відбувається онлайн-презентація Нової стратегії Києва. Як заявив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст. "Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом" - зазначив потенційний кандидат в мери від ВО "Батьківщина". Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com. Переглянути презентацію "Нової стратегії Києва" можна онлайн: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HoqVtbJVd9I" frameborder="0" allowfullscreen>