Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн)

Сьогодні, до Дня міста, відбувається онлайн-презентація Нової стратегії Києва.

Як заявив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

"Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом" - зазначив потенційний кандидат в мери від ВО "Батьківщина".

Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com.

Переглянути презентацію "Нової стратегії Києва" можна онлайн: