підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 травня 2020, неділя, 12:27 337
Суспільство 2020-05-31T14:30:01+03:00
Українські Новини
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста

Ярина Вацяк
Віталій Кличко, Мер Києва, День Києва, день міста, День Києва 2020

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста

"Київ - це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ - це кожен з нас! Ми любимо тебе, Києве!", - написав Кличко у себе в Facebook.

Мер Києва також розмістив у Facebook оригінальний відеоролик, присвячений святу.

На кадрах: види Києва – парки, мости, мурали - і звичайні люди, які наспівують любиться багатьом пісню "Як тебе не любити, Києве мій!". Але родзинка відеопривітання – в кінці ролика, де словам пісні Віталій Кличко за допомогою відеочату вчить відомого актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера.

"Це відео про кохання. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов'язує щось своє, особливе", - написав мер Києва у коментарі до відео.

 

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва День Києва день міста День Києва 2020

За добу на COVID-19 у Києві захворіло 55 осіб. Всь...
На День Києва святкові заходи будуть транслюватися...
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкув...
Концерти українських зірок та музичні вітання. Як ...
Суд заарештував 11 затриманих під час стрілянини в Броварах
Після дводенного спаду кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову зросла
Новини
З 1 червня відкриваються спортзалів і фітнес-центри: правила відвідування 14:18
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
КПП
На кордоні з Угорщиною водії маршруток перекрили КПП 13:11
Суд заарештував 11 затриманих під час стрілянини в Броварах 12:41
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
більше новин
Антон Кучухідзе: законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцева 14:38
Громадські активісти створили зелену зону з гольф-центром на місці звалища в Конча-Заспі під Києвом 20:55
У мережі набирає обертів челендж #SaveKyivAirport: користувачі просять підтримати аеропорт "Київ" 14:31
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз 15:12
більше новин
Винаходи київских курсантів будуть впроваджуватись в життя столиці 14:46
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали 22:06
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за політрепресії 20:41
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok