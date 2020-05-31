Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста "Київ - це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ - це кожен з нас! Ми любимо тебе, Києве!", - написав Кличко у себе в Facebook. Мер Києва також розмістив у Facebook оригінальний відеоролик, присвячений святу. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wIeZNlij4bM" frameborder="0" allowfullscreen> На кадрах: види Києва – парки, мости, мурали - і звичайні люди, які наспівують любиться багатьом пісню "Як тебе не любити, Києве мій!". Але родзинка відеопривітання – в кінці ролика, де словам пісні Віталій Кличко за допомогою відеочату вчить відомого актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера. "Це відео про кохання. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов'язує щось своє, особливе", - написав мер Києва у коментарі до відео.