Алея Слави у Бучі - у ЗМІ показали, яким буде новий меморіальний комплекс

У Бучі до Дня Незалежності відкриють Алею Слави – це буде меморіальний комплекс із вшанування Героїв АТО. Сюди приходитимуть рідні і знайомі загиблих, учні шкіл, мешканці громади і сусіди, аби подякувати тим, хто боронив українську землю на Донбасі.

Про це повідомив в Facebook мер міста Анатолій Федорук, пише Big Kyiv.

За його словами, меморіал буде “символом пам’яті і болю, незламного духу українців, які віддали життя за збереження суверенітету і цілісності України”.

Алею Слави планують розташувати поряд із Чорнобильським сквером, навпроти Центрального будинку культури. Таким чином, вона стане продовженням вшанування мужності у різні часи, зазначає мер.

На алеї розмістять портрети Героїв місцевої громади, фотографії і карти найбільших боїв війни на Донбасі.