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30 травня 2020, субота, 21:44 311
Суспільство 2020-05-30T22:19:39+03:00
Українські Новини
Алея Слави у Бучі - у ЗМІ показали, яким буде новий меморіальний комплекс

Алея Слави у Бучі - у ЗМІ показали, яким буде новий меморіальний комплекс

Ярина Вацяк

У Бучі до Дня Незалежності відкриють Алею Слави – це буде меморіальний комплекс із вшанування Героїв АТО. Сюди приходитимуть рідні і знайомі загиблих, учні шкіл, мешканці громади і сусіди, аби подякувати тим, хто боронив українську землю на Донбасі.

Про це повідомив в Facebook мер міста Анатолій Федорук, пише Big Kyiv.

За його словами, меморіал буде “символом пам’яті і болю, незламного духу українців, які віддали життя за збереження суверенітету і цілісності України”.

Алею Слави планують розташувати поряд із Чорнобильським сквером, навпроти Центрального будинку культури. Таким чином, вона стане продовженням вшанування мужності у різні часи, зазначає мер.

На алеї розмістять портрети Героїв місцевої громади, фотографії і карти найбільших боїв війни на Донбасі.

Ми платимо високу ціну, війна забирає найкращих синів України і наше завдання вивчити та пам’ятати кожного з Героїв”, – додає Анатолій Федорук.

Процедуру закупівлі скульптури вже оголошено, готується проектно- кошторисна документація з облаштування цього знакового місця, а влада міста чекає на пропозиції і зауваження, аби це місце Слави стало особливим для кожного жителя і гостей.

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