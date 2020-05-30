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  • Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз
30 травня 2020, субота, 15:12 322
Події 2020-05-30T15:32:13+03:00
Українські Новини
Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Фра

Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз

Ольга Фандорина
Напад, Михайло Майман, Володимир Тесля

Вчора в центрі Києва, на вулиці Велика Васильківська 62/64, стався напад на ветерана АТО. Людиною, на яку було скоєно замах, виявився відомий патріот Михайло Майман. За словами активіста, люди, що на нього напали - озброєна група Володимира Теслі.

Про те, що на нього вчинили замах, Майман повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також фото та відео з місця події.

"Тільки що на мене було скоєно напад у центрі Києва озброєною групою бандита Володимира Теслі (у кримінальних колах "Француз"), - написав ветеран АТО.

На відео інциденту з камер спостереження видно, як чоловік схожий на Володимира Теслю, б'є ветерана АТО і після зі своїми охоронцями ховається з місця злочину.

Як стверджує Михайло Майман, він ішов один по центру Києва, а авто Володимира Теслі переїхало йому ногу. Після чого охоронці бізнесмена дістали зброю і націлилися на нього. Тесля вийшов з машини і почав бити активіста, а потім зник з місця злочину.

Раніше ЗМІ писали про неодноразові замахи на народного депутата Віталія Купрія, який пов'язував всі ці напади з Володимиром Теслею.

Варто відзначити, що на даний момент Віталій Купрій надає юридичну допомогу Михайлу Майману, у справі про напад на нього народним депутатом Іллею Ківою.

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