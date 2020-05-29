Інформація в сумнівних ЗМІ про нібито причетність Юрія Іванющенка до рейдерського захоплення підприємства в Одеській області брехлива і маніпулятивна, заявили адвокати бізнесмена Євген Вічок і Юрій Колесников.

У своїй заяві вони назвали цей вкидання триває вже багато років цькуванням їх клієнта.

"На сумнівних сайтах ім'я Юрія Іванющенка згадується в матеріалах про нібито рейдерське захоплення підприємства в Одеській області. Жодних аргументів або фактів, даних з реєстрів, що свідчать про який-небудь зв'язку нашого клієнта з зазначеними фірмами, не наводиться. Просто голе твердження автора, яке, тим не менш, виноситься у заголовок. Все це, звичайно ж, говорить про спланований інформаційному вкидання, направленому проти Юрія Іванющенка. Офіційно заявляю, що наш клієнт ніяким чином із зазначеними фірмами не пов'язаний і до рейдерства не причетний, - заявив адвокат Юрій Колесников.

Відзначимо, що мова йде про публікації на деяких сайтах, в яких йдеться про нібито захоплення одеського ТОВ "Компанія "Нові технології – Україна", що фігурує в низці кримінальних справ.

"Це черговий інформаційний викид, який не має нічого спільного з дійсністю, покликаний чинити тиск на пана Іванющенко і в черговий раз очорнити його репутацію. Вже багато років триває цькування нашого клієнта. Тому ми просимо сайти, які розмістили цей фейк, опублікувати спростування. В іншому випадку ми змушені будемо зобов'язати їх це зробити, звернувшись до суду і відстояти свою позицію в загальному судовому порядку", - заявив адвокат.

Раніше Юрій Іванющенко вже вигравав суди у журналістів, які, за словами юристів, поширювали неправдиву інформацію на адресу Іванющенко, "збагачуючись на публікації чорного піару". Зокрема, бізнесмен виграв суд у Юрія Бутусова.

Нагадаємо, в 2017 році Європейський Союз зняв з бізнесмена Юрія Іванющенка всі санкції, які були введені в 2014 році проти низки громадян України. Пізніше європейський суд визнав неправомірність введення санкцій проти бізнесмена.