ДТЕК вимагає від НКРЕКП розслідувати маніпуляції на ринку електроенергії та вказав на винних у кризі

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова вимагає від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) провести справедливе і публічне розслідування фактів системних маніпуляцій на ринку електроенергії, а також прийняття рішень для стабілізації ситуації в енергетиці в інтересах України та забезпечення енергобезпеки країни.

Про це йдеться в заяві, що опублікована на офіційному веб-сайті компанії.

У компанії відкинули звинувачення на свою адресу з боку комісії, зазначивши, що маніпуляції на ринку "на добу вперед", штучні ціни на електроенергію призвели до загрози зриву безперебійного постачання електроенергії для реальних споживачів та щоб уникнути ситуації з знеструмленням споживачів, постачальники електроенергії перейшли до закупівлі електроенергії у реальних виробників на ринку двосторонніх договорів, минаючи спекулянтів і "торговців повітрям".

У компанії розкритикували дії регулятора, звинувативши в непрофесійних діях, які почалися в 2019 році та продовжують негативно впливати на енергетичну галузь країни. На думку ДТЕК, штучні обмеження виробників електроенергії, ручне регулювання і втручання в роботу енергоринку привели до "наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України".

"ДТЕК неодноразово звертав увагу на необхідність реакції НКРЕКП на ситуацію, що склалася і прийняття оперативних заходів щодо запобігання маніпуляцій на ринку електричної енергії, які полягають в подачі учасниками ринку заявок на продаж неіснуючих обсягів електроенергії. Такі дії призводить до навмисного демпінгу цін для отримання неконкурентних переваг окремими гравцями ринку за рахунок державних компаній. Саме з цієї причини в травні 2020 року об`єм цінових заявок, з ціною 55 коп. за кВт∙г, що нижче собівартості виробництва усіх генеруючих компаній, виріс в 16 разів з 3 млн кВт∙год до 50 млн кВт∙год на добу. Профіцит запропонованої електроенергії та масштабні маніпуляції з ціною і обсягами заявок на продаж на ринку "на добу вперед" при повній бездіяльності з боку НКРЕКП стали причинами штучного зниження ціни на електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо раніше народний депутат Андрій Герус, а слідом за ним і НКРЕКП заявили про маніпуляції з боку ДТЕК на ринку електроенергії, які призвели до падіння цін електроенергії для промисловості.

Напередодні розгорівся скандал з поставками електроенергії "Укрзалізниці". Як заявив нардеп Олексій Гончаренко, корупційна схема пов'язана з поставками електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн гривень. Серед причетних осіб до "схеми" були названі голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть "схеми" полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродавали її один одному та поставляли електроенергію "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год, тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

Слідом за цим нардеп Валентин Наливайченко заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має провести розслідування корупції щодо поставки електроенергії "Укрзалізниці".