Будівельна галузь сьогодні – це системна проблема з величезним обсягом корупції, - нардеп Андрій Клочко

Її розв’язання можливе лише завдяки реформі містобудування. Коли ДАБІ буде розпущено, а її функції розділено між незалежними одна від одного інституціями.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Укрінформу" розказав Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Він зазначив, що ситуація, коли в одному органі – Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) сконцентровано всі можливі функції (ліцензійні, дозвільні та функції контролю та нагляду) призводить до акумулювання величезного обсягу корупції.

"Підприємливі ділки за потурання влади ледь не всіх попередніх каденцій зробили з ДАБІ справжню злочинну годівницю. І від цього потерпають всі. Порядні інвестори, які не могли розпочати будівництво, бо без "подяки" у розмірі 5-20 доларів за квадратний метр дозвіл ДАБІ не видавався. Відповідно, даний хабар перекладався на покупців, і вартість житла ставала космічною. Державні будівельні норми (ДБН) не дотримувалися, бо легше було відкупитися, ніж будувати якісно", – наголосив Андрій Клочко.

За його словами, ситуація дійшла до того, що забудовник фактично перестав нести відповідальність перед покупцями.

"Ми сказали "Досить!". Систему буде докорінно реформовано. ДАБІ – розпущено, її функції розділено між незалежними одна від одного інституціями. Так це працює у найбільш успішних країнах Європи та усього світу", – відзначив парламентар, додавши, що єдино, хто від цього постраждає, – корупційні ділки.

За його словами, ліквідація ДАБі і розділення її функцій – питання фундаментальне.

"Зараз набагато важливішим зараз є фактор часу. Щоб ми не затягнули перехідний період, коли мертве вже вмерло, а живе ще не народилося. Бо занадто довгий період переходу дасть додаткові аргументи будівельно-корупційному лобі і може завдати незворотного удару по змінах", – наголосив народний Андрій Клочко.