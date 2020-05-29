Зміни у виборчому законодавстві дозволять владі використати адмінресурс та підтасовувати результати, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що внесення змін до виборчого законодавства дозволить чинній владі використовувати адміністративний ресурс і підтасовувати результати в ході місцевих виборів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Останнім часом, ситуація в країні погіршується. Уряд з проблемами впоратися не може. Замість допомоги людям і економіці, влада просто списує всі помилки і провали на місцевий рівень. Зараз місцеве самоврядування практично поодинці стримує кризу та епідемію. Забезпечення роботи лікарень, підтримка систем життєзабезпечення, допомога підприємцям - все це тепер біди самих громад, регіонів і місцевих рад. А повноваження щодо розпорядження грошима, власністю, землею і активами Київ зберігає за собою. Так влада бачить "децентралізацію" та хоче її закріпити на місцевих виборах", - сказав Бойко.

Політик також зазначив, що при владі зараз позиції на місцях дуже слабкі.

"Немає кадрів, ідей і зв'язку з громадами. Тому вона придумує інші способи, як домогтися бажаного результату. Пропонуються нові зміни до виборчого законодавства. Ці зміни дадуть владі повний контроль над виборчими комісіями. Тоді можна буде відкрито використовувати адмінресурс, не звертати уваги на порушення, підтасовувати результати, знімати неугодних кандидатів і навіть зривати вибори. Всі ці маніпуляції приведуть до конфліктів, підриву законності виборів і втрати довіри людей до місцевого самоврядування. Якщо влада доб'ється своєї мети - програють громади. Людям просто більше нема до кого буде звернутися", - сказав народний депутат.

Юрій Бойко підкреслив, що опозиція не буде підтримувати антидемократичні експерименти з виборчим законодавством, і назвав такі ініціативи загрозою для країни.

"Фракція ОПЗЖ такі зміни до виборчого законодавства підтримувати не буде. Це порушення Конституції, виборчих прав громадян і ризик зриву виборів у багатьох регіонах України. Якщо на виборах не буде сформована ефективна і законна місцева влада - в країні почнеться хаос. Самоврядування має бути професійним, повноважним і законним", - резюмував співголова фракції ОПЗЖ.