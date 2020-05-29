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29 травня 2020, пʼятниця, 17:03 160
Медицина 2020-05-29T19:15:03+03:00
Українські Новини
"Дарниця" визнана однією з кращих компаній-роботодавців в Україні

"Дарниця" визнана однією з кращих компаній-роботодавців в Україні

Петро Стуженко
Дарниця, Фармкомпанія
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: darnitsa.ua

Фармацевтична компанія "Дарниця" увійшла до топ-20 рейтингу роботодавців України. Відповідні результати оприлюднив міжнародний кадровий портал grc.ua. Рейтинг, за даними порталу, був сформований на основі відгуків здобувачів та експертів ринку праці. Респонденти назвали фармкомпанію "Дарниця", як одне з найбажаніших місць для роботи.

Директор з управління персоналом фармкомпанії "Дарниця" Тетяна Герман, коментуючи результати рейтингу зазначила, що однією з переваг компанії, що робить її бажаною для здобувачів, є сильна команда, а також турбота про кожного співробітника.

"Сьогодні бізнес стає більш мультизадачним. Необхідно одночасно прискорювати темпи зростання, протидіяти новим викликам і покращувати показники ефективності. У такій ситуації ключовим фактором є сильна команда. В "Дарниці" працює більше 1 тис. висококваліфікованих фахівців, які є конкурентними як в Україні, так й за кордоном", - підкреслила Герман.

Вона також додала, що співробітники є одними з ключових стейкхолдерів "Дарниці", взаємодія з якими є важливим напрямком корпоративної культури. У компанії, за її словами, створена багатоканальна система внутрішніх комунікацій, існує практика прямого діалогу менеджменту з працівниками, проведення масштабних заходів, в ході яких команда отримує відповіді на питання щодо розвитку бізнесу.

"Компанія постійно вдосконалює систему розвитку персоналу. У "Дарниці" діють програми з корпоративного навчання і розвитку для співробітників, щорічно вдосконалюється система мотивації та пільг, усі працівники забезпечені медичним страхуванням. Для отримання зворотного зв'язку в компанії двічі на рік проводиться опитування працівників", - додала Герман.

До "Рейтингу роботодавців України" увійшли українські та іноземні компанії. В ході дослідження, яке проходило протягом вересня 2019 року - лютого 2020 року, респонденти розповідали, якими критеріями керуються при виборі роботи, які галузі вважають привабливими та в яких компаніях хотіли б працювати. В опитуванні брали участь близько 3 500 активних шукачів роботи, які робили свій вибір серед компаній, що представляють різні галузі економіки і всю географію України.

Фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю.

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