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  • При легалізації грального бізнесу введення податку GGR недоцільно,- експерти
29 травня 2020, пʼятниця, 14:17 969
Економіка 2020-05-29T18:45:05+03:00
Українські Новини
При легалізації грального бізнесу введення податку GGR недоцільно,- експерти

При легалізації грального бізнесу введення податку GGR недоцільно,- експерти

Алина Заика
гральний бізнес

Експерти відзначають, що при легалізації грального бізнесу введення податку GGR недоцільно.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?" в прес-центрі Українських Новин.

Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник, в ході виступу повідомив, що в парламенті є ряд законопроектів, які торкаються змін у податковій сфері, а також гральний бізнес, який досі не легалізовано.

"Тільки один із законопроектів під номером 2713-3 містить норму, якою скасовується GGR", - зазначив експерт.

Він навів приклад, згідно з яким Італія є лідером по переказам в держбюджет від грального бізнесу.

"В Україні планується і "висока" ліцензія і високі податки. Хотілося б, щоб депутати зайнялися цим питанням і зробили цю галузь привабливою для інвесторів. GGR можна було б скасувати. Технічно його не можуть визначити через низку дискусій", - зазначив Кучухідзе.

У свою чергу юрист Сергій Назаренко зауважив, що зміна одного голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева може не прискорити прийняття законопроекту, оскільки він не одноосібно пише законопроекти.

"Так, не була завершена таблиця до другого читання і не прийнята комітетом. Гетманцев тут працює самостійно. Третина членів комітету можуть звернутися до голови з вимогою провести засідання і затвердити таблицю", - сказав юрист.

За його словами є ціле лобі в цьому питанні, яке намагається зберегти монополію лотерей. Серед тих, хто займається правками до законопроекту, експерти назвали юриста Зоряну Топорецьку.

Як повідомляли "Українські Новини", у середині травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що не виключає застосування спеціальної процедури розгляду законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Джерело : Українські новини
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