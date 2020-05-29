Антон Кучухідзе: законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцева

Антон Кучухідзе: законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцев

Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник, вважає, що законопроект про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцева для прискорення його прийняття.

Про це він повідомив в ході прес-конференції "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?" в прес-центрі "Українських Новин".

"Ця технологія законопроекту показує свої дефекти. Якби не подали через комітет Гетманцева законопроект, то було б набагато легше", - сказав експерт.

За його словами, бізнес, наприклад, у спілкуванні з Президентом не маніпулює і намагається говорити відверто.

"З Президентом спілкуються інакше, ніж з головою комітету, який був причетний до цього бізнесу. Людина заявляє, що самоусувається, а потім зав'язує все на собі. Я вважаю практику передачі фінкомитету підготовку законопроекту провальною", - зазначив Кучухідзе.

За його словами, підготовка документа до другого читання вже триває майже півроку, і проглядається явне затягування цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, у середині травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що не виключає застосування спеціальної процедури розгляду законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.