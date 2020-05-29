У Кличка досі не знають де поставити монумент, який повинні були спорудити до 2017 року, – ЗМІ

Київська міська державна адміністрація (КМДА) в черговий раз відзвітувала Кабінету Міністрів України про роботу над спорудженням в Києві монумента Соборності. Стан справ з жовтня 2019 року не змінилася. Як й раніше не вирішене питання фінансування і не доопрацьований проект самого монумента.

Про це повідомило інтернет-видання "КіевVласть", посилаючись на лист КМДА до Кабміну.

Згідно з листом, столична влада не отримували нових даних від розробників про доопрацювання ескізного проекту монумента Соборності.

"Без доопрацювання ескізного проекту - переможця 2005 року - відповідно до зауважень секції архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури КМДА і засідання Національної спілки архітекторів України (НСАУ) виконавчий орган не може виконати поставлене завдання та обрати місце для встановлення монументу", - йдеться в листі КМДА.

Також в КМДА наголосили, що невирішеним залишається питання фінансування робіт зі спорудження монумента та з часів останнього відправленого столичною владою звіту з цього питання нічого не змінилося.

Нагадаємо, раніше видання повідомляло, що в листом від 22 жовтня 2019 року КМДА відзвітували Кабміну про роботу над спорудженням в Києві монумента Соборності України та пам'ятника Симону Петлюрі в рамках підготовки до святкування 100-річчя Української революції 1917-1921 років. З листа випливає, що, швидше за все, ці пам'ятники в столиці найближчим часом не з'являться. У Мінкультури і столичної адміністрації з 2016 року не можуть домовитися про місце розміщення пам'ятників, про те, хто і як буде проводити конкурс і з якого бюджету все це буде фінансуватися.

Нагадаємо, в 2004 році майбутні монумент Соборності України і пам'ятник Симону Петлюрі були визнані об'єктами державного значення (постанова Кабміну від 8 вересня 2004 року №1181).

Відповідно до розпорядження КМДА від 24 січня 2006 року №80, функції замовника проектування та спорудження монумента Соборності України в Києві були покладені на комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт". Але за рішенням Київради від 4 вересня 2014 року №57/57, це підприємство було ліквідовано.

У 2017 році в КМДА стверджували, що монумент Соборності має загальнодержавне значення, отже - споруджувати його потрібно за гроші держбюджету. Але тоді в Кабміні такий аргумент переконливим не вважали, та уряд в черговий раз зобов'язав столичну адміністрацію поставити в Києві такий пам'ятник.

У 2018 році київська влада двічі повідомляли Міністерству культури про необхідність надати їм ескізні матеріали щодо монументу Соборності.

Департаментом охорони культурної спадщини КМДА з 7 вересня 2018 року керує Олександр Никоряк. Курирує даний напрямок заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

З 10 березня 2020 року в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.