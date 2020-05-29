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29 травня 2020, пʼятниця, 13:23 7
Економіка 2020-05-29T16:00:04+03:00
Українські Новини
Експерти звинувачують голову фінкомітету Ради Гетманцева в затягуванні легалізації грального бізнесу

Експерти звинувачують голову фінкомітету Ради Гетманцева в затягуванні легалізації грального бізнесу

Алина Заика
гральний бізнес

Експерти звинувачують депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в затягуванні легалізації грального бізнесу.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?" в прес-центрі Українських Новин.

Микола Мельник - голова аналітичної групи "Левіафан", зазначив, що все, що відбувається в фінкомітеті парламенту, то це відбувається з вини голови комітету.

"Я маю досвід роботи в різних комітетах парламенту, у тому числі і в профільному... Коли ми обговорюємо питання, чому ми досі не бачимо таблицю до другого читання з грального бізнесу, то це затримує не комітет. Відповідальність лежить на голові комітету", - повідомив Мельник.

За його даними, раніше в ЗМІ була опублікована інформація, що Данило Гетманцев має акції в компанії "МСЛ".

"На мою думку, питання внесення даного законопроекту в зал Ради лежить не у політичній площині, а в площині, яка називається Данило Гетманцев... Він всіляко блокує легалізацію грального бізнесу", - додав експерт.

Володимир Воля - політичний експерт, зазначив, що до зазначеного документа надходить багато зауважень з боку бізнесу.

"Може Гетманцева треба змінити? Якщо є підозри в лобіюванні, то може його на час усунути, і нехай хтось інший це доведе до кінця?", - зазначив Воля.

Як повідомляли "Українські Новини", у середині травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що не виключає застосування спеціальної процедури розгляду законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Джерело : Українські новини
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