Винаходи київских курсантів будуть впроваджуватись в життя столиці

Одразу три проєкти вихованців Київської Малої академії наук, відділення "Київ-Столиця", секція "Розумне місто-безпечне для життя", курсантів ІІІ курсу ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою", будуть реалізовані, отримавши визнання від ГО Noosphere.

Про це йдеться в повідомленні МАН.

В рамках проєкту Noosphere Engineering School, співзасновниками якого є Максим Поляков та Михаїл Рябоконь, вже надано повне фінансування для технічної реалізації стартапів з подальшим сприянням у поширенні та запуску кінцевого продукту для відповідного ринку застосування.

Київська МАН традиційно до Дня Києва знайомить громадськість з найкращими проєктами своїх вихованців, які увійдуть до цьогорічного збірника наукових досліджень. Цього разу презентовано відділення "Київ – столиця", яке було створено в 2018 році. Це інноваційне, експериментальне відділення, метою створення якого є спрямування наукових досліджень обдарованої молоді в русло вирішення реальних проблем міста.

Так, фахівцями інжинірингової школи було відзначено проєкт UASolar Леонтія Мойсеєнка. Він представив прикладне програмне забезпечення для розрахунку, проєктування та моделюванню розвитку систем відновлювальної енергетики. Розробка юного киянина призначена для самостійного підбору оптимального варіанту системи для забезпечення житла електроенергією та теплопостачанням. Може використовуватись як приватними особами так і спеціалізованими компаніями у їх діяльності. Також має окремий освітній модуль для ознайомлення з принципами роботи систем ВДЕ та 3D візуалізацією технологічних процесів та агрегатів. Реалізація стартапу складає 3 місяці.

Павло Грицюк отримав відзнаку за проєкт USPEED-D2 (Ukrainian Speed) – багатофункціональний дистанційно керований літальний пристрій для виконання широко спектру задач. Пристрій призначений для виконання різного спектру комунальних та поточних задач для міста Києва. Має розроблені пристосування для: безпечного прибирання бурульок; посипання доріжок в ожеледицю зимового періоду; чистку річок та інших водойм а також інших. За 3-4 місяці буде завершено його реалізацію цього стартапу.

Також відзначено було проєкт RoboPROFI – автономний роботизований маніпулятор з нейронною мережею для допомоги у виконанні професійних операцій, здійснення професійної (робітничої) діяльності особам з обмеженими можливостями. Це результат роботи авторського колективу, до складу якого увійшли: Олексій Бобро та Віктор Шумний, а також Олександр Павлюк (ІІІ курс Коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету). Винахід призначений для сприяння та виконання професійних операцій та робочих задач (заміна колеса, ремонт обладнання, зварювальні та інші роботи). Цей пристрій буде продовженням можливостей там де їх не достатньо. Реалізація триватиме за планом 3 місяці.

Ментором стартапів виступив Валентин ПРОТОПОПОВ, завідувач НП Центру Відновлювальної енергетики Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, керівник секції "Розумне місто-безпечне для життя" відділення "Київ – столиця" Київської МАН. Активне сприяння у реалізації надається можливостями ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" за підтримки директора коледжу Василя Петровича.