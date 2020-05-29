Скандал навколо забудовника "Аркада-будівництво": Кличко звернувся до правоохоронців

Через недобросовісного забудовника "Аркада-будівництво" люди не можуть отримати житло, за яке вони заплатили. Правоохоронці повинні негайно втрутитися в ситуацію. Про це під час онлайн прес-конференції заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні інвестори забудовника "Аркада-будівництво" пікетують банк "Аркада", Офіс президента, Кабмін, зараз прийшли і під КМДА. Люди вимагають, щоб забудовник виконав свої зобов'язання", - сказав він.

За словами Кличка, у столиці виникає чимало скандалів навколо об'єктів незавершеного житлового будівництва. Останнім часом багато скарг надходить через невиконання забудовником "Аркада-будівництво" зобов'язань за укладеними інвестиційними угодами.

Мерія неодноразово намагалася допомогти вирішити проблему. Тільки в травні відбулося три зустрічі за участю представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада". За результатами зустрічей міська влада підтвердила свою готовність - в межах своїх повноважень сприяти відновленню будівництва.

"Але, зазначу, що забудовник не виконав взятих зобов'язань перед громадськістю і не скоригував проект забудови житлового комплексу "Патріотика на озерах". І не представив його на обговорення Містобудівної ради. А це було основною умовою для продовження будівництва", - сказав Віталій Кличко.

Також мер наголосив, що забудовнику "нічого не заважає" виконати зобов'язання перед іншими інвесторами - житлових комплексів "Еврика" на проспекті Глушкова і "Патріотика".

"І місто, як завжди в таких ситуаціях, буде відстоювати інтереси киян, а не забудовника. Я звертаюся до правоохоронних органів негайно втрутитися в ситуацію та дати правову оцінку діям недобросовісного забудовника", - заявив Віталій Кличко.