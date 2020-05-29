У мережі набирає обертів челендж #SaveKyivAirport: користувачі просять підтримати аеропорт "Київ"

У Facebook набирає обертів челендж #SaveKyivAirport. Тисячі небайдужих киян прийняли естафету на підтримку Міжнародного аеропорту "Київ", який через карантин опинився на межі виживання.

Як повідомляли раніше, аеропорт неодноразово звертався до держави по фінансову та регуляторну допомогу. Внаслідок карантину МА "Київ" втратив увесь пасажиропотік, доходи скоротилися на 92%, приблизно 2000 осіб персоналу з березня – в неоплачуваній відпустці. В аеропорту заявили: без державної підтримки не переживуть кризи.

Щоб привернути увагу до проблеми, працівники запустили у Facebook челендж #SaveKyivAirport, який уже підтримали тисячі людей. Користувачі публікують фотографії та діляться спогадами про подорожі, а також закликають керівництво країни не допустити банкрутства аеропорту. Крім мандрівників, до челенджу приєдналися блогери, експерти, політики.

Блогери Кирило Сазонов і Сергій Наумович закликали керівництво країни створити рівні умови для всіх аеропортів і зберегти 10 000 робочих місць в аеропорту і суміжних підприємствах. "Може, крім створення обіцяних нових 100500 тисяч робочих місць хтозна-де і хтозна-як, варто подбати про збереження вже наявних за допомогою всебічної підтримки суб'єктів господарювання?", – пише Наумович.

Блогер Михайло Шнайдер написав, що поки в країнах ЄС скорочують аеропортові збори та надають своїм компаніям дотації, в Україні "як і раніше, вірять, що, якщо на проблему заплющити очі, – то вона зникне".

До челенджу долучився і лідер Радикальної партії Олег Ляшко: "Підтримую звернення керівництва та співробітників аеропорту до влади втрутитися і не допустити його закриття. Україні потрібен аеропорт "Київ".

Своїми історіями поділилися працівники та просто кияни, які багато разів відлітали та прилітали в аеропорт "Київ".

Раніше про складне економічне становище аеропорту "Київ" написав ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян: "Локдаун і зупинка сполучення поставили підприємство, якому потрібно утримувати інфраструктуру та працівників, на межу банкрутства. Мова не просто про зручний аеропорт в межах міста. Міста дотягуються туди, куди дотягується їхня інфраструктура. Якщо ми хочемо мати змогу потрапити з Києва в інші країни світу, щоб на табло рейсів за кордоном було слово Kyiv, летовища повинні жити та розвиватися".