В Україні є великий запит на створення нового органу з протидії економічній злочинності, - Солодченко

Відсутність в Україні єдиного державного органу з профілактики й подолання економічної злочинності створює певні складнощі для роботи правоохоронних органів та негативно впливає на їх ефективність.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко.

За його словами, в Україні є великий запит на створення принципово нового органу з протидії економічній злочинності. Однак, єдиного держоргану з профілактики й подолання економічної злочинності в країні досі не існує.

Злочини та правопорушення належать до «юрисдикції» одразу декількох різних держорганів, зокрема, Служби безпеки України, Національної поліції України, органів прокуратури, Державної фіскальної служби України.

“І навіть це не всі установи, які розслідують економічні злочини. Така ситуація створює певні складнощі для роботи правоохоронних органів та негативно впливає на їх ефективність”, - зазначає він.

При цьому, Сергій Солодченко наголошує на важливості збереження тієї форми взаємодії правоохоронних органів з бізнесом, яка вже зараз успішно використовується у податковій міліції.

“Негативне ставлення українського суспільства до роботи податкової міліції жодним чином не пов'язано з самою професією. Таке ставлення сформувалося через “специфічні” підходи у роботі податкової міліції, які «напрацьовувалися» роками”, - підкреслив він.

За словам Сергія Солодченка, уже сьогодні проходить переформатування Державної фіскальної служби, без вказівок згори.