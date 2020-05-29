Спроби обілити і реабілітувати СС "Галичина" - це виклик історичній правді, - Бондаренко

Політолог Кость Бондаренко вважає, що на тлі антиросійськості, яка сьогодні спостерігається в суспільстві за політичним замовленням, ті, хто воювали проти Росії, відразу стають героями. Про це він розповів виданню Новини України - From-UA.

Коментуючи рішення суду про визнання символіки СС "Галичина" нацистською, політолог зазначив, що його виконання залежить від Інституту національної пам'яті.

"Тут все буде залежати від того, чи Інститут національної пам'яті подаватиме апеляцію і яким буде апеляційне рішення. Якщо говорити логічно з історичної точки зору, я як історик можу сказати, що це дійсно нацистська символіка, і спроби обілити і реабілітувати СС "Галичина" - це фактично виклик історичній пам'яті та історичній правді", - каже Бондаренко.

Він пояснює, що зараз відбувається м'яка реабілітація нацизму та очорнення полководців СРСР, що брали участь у Другій світовій.

"Тому що у нас є дуже серйозне лобі, яке намагається довести зворотне. Плюс до всього існує сьогодні політичне замовлення, у тому числі зовнішнє на те, щоб провести ревізію, перегляд результатів Другої світової війни в плані девальвації подвигу, здійсненого в роки війни, фактичне перелицювання багатьох традицій, пов'язаних з війною. У нас де-факто під заборону потрапив сам вираз Велика Вітчизняна війна як складова частина Другої світової. У нас практично відбувається очорнення полководців. У нас зовсім по-іншому зараз намагаються показати війну, що, мовляв, війна для України принесла страждання і один окупаційний режим змінився іншим окупаційним режимом. В цьому відношенні якраз і в плані перегляду війни, ревізії війни, відбувається реабілітація дивізії СС "Галичина" і м'яка реабілітація нацизму. До речі, зараз з'являється безліч книг, в яких зовсім з іншої точки зору починають розглядати нацистських злочинців, мовляв, не такі вже вони і злочинці і не такі вони вже й погані, як раніше показували. Плюс до всього на тлі антиросійськості, яка сьогодні спостерігається в суспільстві за політичним замовленням, всі, хто воювали проти Росії, відразу стають героями. Якщо проти СРСР воювали дивізійники СС "Галичина" - значить, вони автоматично потрапляють в ранг героїв з точки зору логіки нинішніх ідеологів України", - упевнений політолог.

Резюмуючи Бондаренко висловив надію, що цей "свято непослуху щодо історичної науки, історичної правди все-таки закінчиться тим, що буде наведений якийсь елементарний порядок у цьому хаосі і бедламі вивчення нашого минулого, що хоч якась концепція з'явиться".