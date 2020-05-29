Через системи нагрівання тютюну продажі цигарок в Японії впали у 5 разів

За 2016-2019 рр. продажі цигарок в Японії знизилися в 5 разів. Ключова причина - перехід значної частини споживачів на потенційно більш безпечні системи нагрівання тютюну, які з'явилися на японському ринку в 2014-2016 рр.

До такого висновку дійшли дослідники Медичного університету Південної Кароліни (Чарльстон, США) Майкл Куммінгс і Джордж Нанас, а також професор Університету Оттави (Канада) Девід Свінорой в статті для Міжнародного журналу з дослідження навколишнього середовища та громадського здоров'я.

- З 2011 по 2015 рр. продажі традиційних цигарок в Японії також знижувалися, але набагато повільніше - в середньому на 3,1% на рік. З 2016 р падіння продажів традиційних цигарок прискорилося в рази - пишуть дослідники.

Прискорення процесу зниження продажів цигарок дослідники однозначно пов'язують з появою на ринку Японії систем нагрівання тютюну - IQOS, glo і Ploom Tech.

При цьому загальний обсяг продажів всіх тютюнових виробів в Японії за цей період також істотно знизився.

Серйозне падіння продажів цигарок зареєстровано в США і Великій Британії, де альтернативні тютюнові вироби зі зниженим ризиком також набирають все більшої популярності.

Відповідно до маркетингових досліджень, Японія є одним з найбільш розвинених ринків систем нагрівання тютюну. У 2018 р 85% всіх продажів систем нагрівання тютюну в світі припадали саме на Японію.

- Розвивається ринок нікотинових продуктів зі зниженим ризиком, в т.ч. систем нагрівання тютюну, - це нова можливість для глобального реформування цигаркового бізнесу і кардинального скорочення кількості передчасних смертей від паління - пишуть дослідники Медичного університету Південної Кароліни (США) і Університету Оттави (Канада).

Але, на думку американських і канадських вчених, для досягнення цієї мети, державам потрібно вдосконалити податкову систему і політику обмежень маркетингу і продажів - в залежності від рівня потенційного ризику для здоров'я від споживання традиційних і нових тютюнових виробів.

Основні висновки японського дослідження в цілому збігаються з висновками наукових робіт фахівців Американського співтовариства по дослідженню ракових захворювань, опублікованих в Британському медичному журналі в 2019 р. Там також помітили і спрогнозували подальше зниження продажів цигарок в Японії завдяки переходу споживачів на тютюнові товари зі зниженим ризиком.

Нагадаємо, що в Україні, за даними РБК-Україна, обсяг виробництва традиційних цигарок в 2016-2019 рр. також знизився - майже на третину, з 98,5 до 68,6 млрд. шт. на рік. Але причина зниження офіційних обсягів - не перехід на на альтернативні продукти, а зростання контрабанди, до якої привели різкі підвищення акцизу і, відповідно, цін на традиційні цигарки. За три роки тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні розширився майже в 7 разів.

У наступному році, за прогнозами експертів, зросте і контрабанда тютюну для нагрівання - днями президент підписав законопроект, який передбачає різке підвищення акцизів на цю продукцію в 4 рази.