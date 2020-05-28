Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, що скасувало законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу.

Таку заяву Олега Бахматюка оприлюднено на сайті групи компаній UkrLandFarming.

"Рішення було ухвалене за безпосереднім втручанням директора НАБУ Артема Ситника, який вважає мене особистим ворогом і діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям. Артем Ситник, за моїми даними особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименка та у справі Клюєва - було прийняте прямо протилежне рішення і відмовив у застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою" - говориться у заяві.



За словами Бахматюка, рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права:

"Воно є абсолютно нелогічним - заочно заарештовувати людину, про місцеперебування якої було офіційно повідомлено слідчі органи, згідно положень міжнародної правової конвенції заборонено. Таке рішення можна пояснити тільки політичною коньюктурою, і воно не має жодного відношення до принципів і норм українського і міжнародного права.



Відомо, що пан Ситник при підготовці цього засідання перебував в тісному контакті з суддями Апеляційної палати, щоб переконати їх у винесенні такого рішення.



Це відбувалось на фоні переговорів і моїх декларацій щодо готовності до співпраці для повернення коштів заборгованості до бюджету держави (нагадаю всім, що перший раз я запропонував віддати гроші державі два роки тому). Ми хочемо зберегти робочі місця, що надзвичайно важливо в період пандемії, світової економічної кризи, що заторкнула і економіку України. Ми хочемо зберегти підприємство - великого платника податків і важливого учасника економічних процесів. Ми хочемо бути позитивним прикладом вирішення ситуації, що виникла після безпрецедентної банківської чистки, яка проводилась НБУ у 2014-2015 роках, коли з ринку були виведені більшість українських банків. Хочемо бути прикладом таких ініціатив для інших банків і їх власників, що було б в інтересах держави.



На жаль, люди, які з нами воюють, використовуючи свої можливості і свій вплив, не діють в інтересах України, знищуючи велику компанію, великого платника податків, великого роботодавця. Вони діють у власних інтересах. Вони діють з власних амбіцій і небажання визнавати власні помилки і незаконність своїх дій. Прикро, що Апеляційна палата ВАКС скасувала законне рішення першої інстанції і ухвалила в свою чергу рішення незаконне, яке буде оскаржене в міжнародних судах як таке, яке суперечить принципам верховенства права.



Це рішення зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків, чого ми прагнули і чого добивались. Це стало демонстрацією, що хороші ініціативи з позитивними економічними наслідками нашій державі, на жаль, нецікаві. Що такі люди, як Ситник і його оточення, використовуючи своє службове становище і політичний вплив, можуть безкарно розправитись з людиною, що дозволила собі озвучити чітку принципову позицію щодо директора НАБУ і його дій та методів.



Ситуація, в якій ми опинились, є неочікуваною саме через її абсурдність і неправомірність. Вона демонструє, що громадяни нашої країни є незахищеними перед політичною кон’юнктурою, можуть бути покарані за свою позицію з повним порушенням правових норм. Ця ситуація показує, що в нашій країні і досі діють подвійні стандарти - та сама Апеляційна палата ВАКС приймає рішення у справі Клименка чи Клюєва, а потім, у такій же ситуації - абсолютно протилежне у справі Бахматюка. На жаль, пан Ситник може собі дозволити тиснути на новий судовий орган, що має бути незалежним і неупередженим.



Вочевидь, ми не можемо далі спиратися на українське правосуддя як на гаранта дотримання законних прав і будемо добиватися справедливості в міжнародних судах. На жаль, це може призвести до втрат бюджету, втрат тисяч робочих місць, але це ніколи не зупиняло пана Ситника і його оточення, які плювати хотіли на інтереси української держави", - говориться у тексті.