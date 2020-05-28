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28 травня 2020, четвер, 21:08 384
Політика 2020-05-28T21:30:02+03:00
Українські Новини
Олесь Довгий задекларував квартиру і активи дружини

Олесь Довгий задекларував квартиру і активи дружини

Надежда Комендантова
Олесь Довгий, декларація про доходи

Народний депутат Олесь Довгий придбав у 2019 році квартиру, а основними статтями його доходу були дивіденди від сімейного бізнесу і зарплата народного депутата. Про це свідчить декларація депутата за 2019 рік.

Куплену в Києві квартиру площею понад 400 квадратних метрів, судячи з декларації за 2018 рік, депутат раніше орендував. Мабуть, квартира була придбана в кредит або розстрочку - у графі "фінансові зобов'язання" вказано значну суму заборгованості. Також Довгий купив на кордоні Київської та Черкаської областей заміський будинок площею понад 192 кв. м. і кілька земельних ділянок. Крім того, в минулому році він користувався заміським будинком площею понад 400 квадратних метрів, що належить з 2004 року по праву власності старшим членам його сім'ї.

В декларації Олеся Довгого з'явилася цивільна дружина – Ірина Міненко – і син Макарій. Дружина депутата володіє 100-метровою квартирою в Києві, має доходи від підприємницької діяльності, має відносно невеликі порівняно з активами чоловіка суми на банківських рахунках і готівкою в різних валютах (700 тисяч гривень, 30 тисяч доларів, 40 тисяч євро).

В іншому декларація Олеся Довгого мало чим відрізняється від минулорічної. Основний дохід політика складається з депутатської зарплати і дивідендів в розмірі більше 6 мільйонів гривень від сімейного бізнесу.

Нагадаємо, основним активом і джерелом доходу Олеся Довгого є партнерство в сімейному бізнесі зі старшими членами його сім'ї. Головні напрямки сімейного бізнесу – девелопмент і нерухомість. Також в інтереси сім'ї входить мережа магазинів преміальної марки електроніки "Beng&Olufsen" і залишки оптового продуктового напрямку після успішного продажу мережі супермаркетів "Чумацький шлях".

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