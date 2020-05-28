Бойко в Миколаєві заявив, що вірить у перемогу ОПЗЖ на місцевих виборах

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, зустрічаючись з працівниками підприємства "Евері" в Миколаєві, заявив, що рейтинг партії зростає, та він вірить у перемогу представників ОПЗЖ на місцевих виборах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Юрій Бойко ознайомився з роботою терміналу, поспілкувався з працівниками. Директор підприємства Віталій Бєлов зазначив, що карантин позначився на роботі терміналу, і це призвело до деякого зниження темпів розвитку. Ще одна проблема – відсутність електрифікації частини залізниці на Миколаївщині, що ускладнює транспортування і логістику вантажів.

Юрій Бойко наголосив на необхідності відновлення вітчизняного суднобудування.

"Наші товари повинні ходити на наших кораблях. Те, що в останні роки відбулося з вітчизняним суднобудуванням – це просто біда. Боляче бачити, як простоюють миколаївські заводи, де побудована значна частина кораблів, які ходять по всьому світу. Потрібно зробити серйозні висновки і почати відновлювати суднобудування. Це не тільки дозволить створити нові робочі місця, а й в цілому стане потужним імпульсом для розвитку української економіки", – зазначив Бойко.

"Дуже важливо те, що одне робоче місце в суднобудуванні створює 10-12 робочих місць в суміжних галузях. Суднобудівна галузь України може і повинна стати локомотивом української економіки і зайняти вагому частку у вітчизняному ВВП", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

У робочій поїздці Юрія Бойка супроводжували кандидат на пост керівника міської організації Миколаєва Артем Ільюк і депутат обласної ради від ОПЗЖ Володимир Фроленко.

Відповідаючи на питання журналістів про участь партії в місцевих виборах, Юрій Бойко зазначив, що рейтинг ОПЗЖ зростає, і він вірить у перемогу представників ОПЗЖ на виборах до обласної та міської ради Миколаєва.

Довідково

Морський термінал "Евері" займає одну з провідних позицій на українському ринку з перевантаження бурякової меляси та рослинної олії. Загальний тоннаж одночасного зберігання на терміналі перевищує 141 тис. тонн. Потужності з перевалки –1,2 млн. тонн масла і 300 тис. тонн меляси на рік.