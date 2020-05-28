Суд підтвердив право АРМА розпоряджатися конфіскованими активами Святаша-Полякова, - ЗМІ

Дніпровський районний суд Києва підтвердив застосування процедури спеціальної конфіскації активів і корпоративних прав групи компаній "АІС", яка раніше належала екс-нардепам-регіоналам" Дмитру Святашу і Василю Полякову. Згідно з рішенням суду, активами групи АІС буде і далі керувати державне Агентство з розшуку та управління активами (АРМА).

Як пише УНІАН, дане судове рішення ставить крапку в тривалій суперечці за боргами АІС і її бенефіціарів перед "Укрсиббанком", що належить BNP Paribas, найбільшій фінансовій групі Євросоюзу. Мова йде про відшкодування заборгованості за кредитами, які понад 10 років тому були видані "УкрСиббанком" Дмитру Святашу і Василю Полякову. Згодом права вимоги за ним отримала група DCH, а загальна сума боргів колишніх політиків сьогодні перевищує суму $100 млн доларів. Група DCH неодноразово заявляла про те, що боржники зловживали депутатськими повноваженнями для ухилення від сплати податків, надання систематичного тиску на суди, органи прокурорського нагляду і правопорядку. Частина майна групи АІС була арештована в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне заволодіння грошовими коштами "Укрсиббанку", і передана у відання агентства АРМА, а потім в управління уповноваженій компанії. Протягом всього часу судових розглядів екс-нардепи чинять активний тиск на органи слідства, намагаючись "мітингами задавити суди, ДБР, прокуратури і Агентство по управлінню активами АРМА".

Вивчивши обставини справи, суд постановив задовольнити позов ТОВ "Українська металургійна компанія" (компанія групи DCH, діючий кредитор підприємства та бенефіціарів АІС": "Застосувати спеціальну конфіскацію та передати у власність держави нерухоме майно та корпоративні права, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні. Стягнути на користь ТОВ "Українська металургійна компанія" 2 288 538 629,76 грн. у відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочинами". Враховуючи, що стягнути відповідну суму з фіктивних екс-керівників підприємств АІС не представляється можливим, це буде здійснено за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна агентством АРМА.

У вердикті зазначається, що фіктивні екс-керівники підприємств групи АІС пішли на угоду зі слідством, визнали свою провину і розкрили слідству злочинну схему Святаша та Полякова. Як випливає з тексту винесеного рішення, держава правомірно застосовує процедуру спецконфискации щодо активів Святаша-Полякова, оскільки розвиток групи АІС пов'язано з низкою злочинів її бенефіціарів, які отримували незаконні вигоди від використання взятих у борг і не повернутих коштів кредитору.