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28 травня 2020, четвер, 18:38 14
ЗМІ 2020-05-28T19:15:01+03:00
Українські Новини
Академія української преси провела "коронавірусний" онлайн-міст

Академія української преси провела "коронавірусний" онлайн-міст

Павло Твердохліб
Валерій Іванов, Академія української преси, Covid-19, Онлайн-міст

27 травня 2020 року Академія української преси (АУП) провела онлайн-міст "Інформаційні виклики і загрози пандемії 2020". На одному майданчику були зібрані провідні експерти у сфері медіаосвіти та журналістики з 16 країн Європи, пострадянського простору та Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті АУП.

Метою онлайн-зустрічі було об'єднання інтелектуальних зусиль щодо боротьби з дезінформацією та визначення ефективних методів протидії медійному поширенню фейків, викликаних коронавірусною хвилею.

"COVID-19 – антиглобалізаційна інфекція, – зазначив президент Академії української преси Валерій Іванов. – Ми можемо лише передбачити, які наслідки політичного та економічного характеру тягне за собою пандемія. Але є не менш серйозна загроза для суспільства – інфодемія. Вона використовує таку базову емоцію, як страх. Нам потрібно прагнути до балансу емоційного і раціонального сприйняття інформації. До того, щоб надати людям інструменти перевірки новин та реалізації критичного мислення", – зазначив він.

27 експертів поділилися своїм досвідом, як не стати заручниками фейків і тотальної дезінформації в період безпрецедентного виклику. Учасники зазначили, що формат заходу набув характеру міжнародного онлайн-марафону, адже трансляція тривала більше 6 годин. До онлайн-мосту приєдналося близько 11 тис. осіб, а переглядом в запису зацікавилося більше 3 тис. осіб.

Академія української преси сприяє критичному споживанню медіа, підвищенню кваліфікації журналістських кадрів, навчає основам професії.

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