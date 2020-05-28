На Прикарпатті почалися клінічні дослідження "Амізону" в протидію COVID-19 на добровольцях

В Івано-Франківській області почалися клінічні дослідження "Амізону" в протидію COVID-19, ці дослідження проводяться тільки на добровольцях.

Про це йдеться в публікації в газеті "Галицький кореспондент".

У публікації йдеться, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило проводити клінічне випробування ліків "Амізон" в протидію Covid-19.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, "Амізон" досліджуватимуть у Вінницькій, Волинській, Київській, Закарпатській, Одеській та Івано-Франківській областях.

На Прикарпатті досліджуватимуть ліки в обласній клінічній лікарні в алергологічному відділенні. Також до випробувань долучаться відділення №2 Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні та Івано-Франківський національний медичний університет (кафедра інфекційних хвороб та епідеміології). Клінічні дослідження будуть тривати декілька місяців.

Головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук розповів, як це відбуватиметься. Пацієнти повинні обов'язково проходити ПЛР-діагностику, протягом 24 годин має бути надано результат дослідження, і тільки тоді їм можна долучитися до тестування ліків.

Тестування препарату "Амізон" триває близько 10 днів. Пацієнт укладає угоду з закладом, надаючи добровільну згоду дотримуватися усіх вимог.

"Україна мусить випробувати якісь свої препарати. Всі європейські країни мають свої засоби для лікування. Нам потрібно цей перелік також збільшувати. "Амізон" – один з таких препаратів. Ймовірно, будуть і інші", – каже санітарний лікар.

В свою чергу, завідувачка відділення алергології Івано-Франківської обласної лікарні Лідія Мигович розповідає, що лікарня тільки почала дослідження.

Хворі приймають ліки сім днів. Потім роблять відповідні аналізи, які відправляють у Київ, щоб дізнатися про дієвість лікування. Однак результати дослідження будуть відомі лише через рік. Наразі ж дослідження проводять для того, щоб дати рекомендації, чи треба цей препарат застосовувати надалі, чи ні.

"Ліки не є новими, однак ними спробують лікувати коронавірус. Пацієнтів тестують у всій країні, загалом 400 осіб. Їх треба обстежити та кілька разів зробити аналіз. І тоді буде підрахована статистика. З пацієнтами, на яких досліджують препарат, підписують інформаційну згоду. Препарат дають безкоштовно", – говорить Мигович.

Після тестування у лікарні хворих протягом року викликатимуть на співбесіду.

"Маємо протестувати мінімум двадцять хворих в області. Коли в Україні протестують 400 осіб, можна буде робити висновки. Цей препарат відомий дієвістю проти вірусної хвороби, ми завжди призначаємо його при грипі. Не можна сказати точно, що він лікує, але він сприяє в лікуванні. Клінічні результати є позитивними", – зазначає завідувачка відділення.

Заступниця директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Дьоміна каже, що в сусідніх країнах підтверджують його ефективність при коронавірусі. Фірма, яка виробляє цей препарат, рекомендує додавати його при підтвердженому COVID-19.

За словами Дьоміної, суть дослідження полягає у тому, що є певний набір ліків: половина з них буде плацебо, тобто ліки, які не мають в собі ніякої речовини, а решта – "Амізон".

"Це буде 50 на 50, сліпе дослідження. Де яка таблетка, буде знати тільки дослідник. Під час тестування робитимуть висновки щодо ефективності при цьому захворюванні", – пояснює Дьоміна.

Професорка та завідувачка кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ІФНМУ Олександра Пришляк говорить, що університет так само, як лікарня, веде хворих, проводить забір матеріалу та відправляє на дослідження. Вона наголошує: клінічне дослідження повинно містити і наукову, і практичну сторони.

За словами професорки, препарат дуже хороший. Раніше він вже встиг себе зарекомендувати при грипі та інших гострих респіраторних захворюваннях.