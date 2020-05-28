Блогер Наумович про кризу в аеропорту "Київ": Замість створення нових робочих місць невідомо де та як, збережіть існуючі

Блогер Наумович про кризу в аеропорту "Київ": Замість створення нових робочих місць невідомо де та як, збережі

Блогер Сергій Наумович закликала керівництво країни надати підтримку міжнародному аеропорту "Київ", який опинився на межі банкрутства та може "не дотягнути до послаблення карантину".

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Наумович зазначив, що з березня аеропорт припинив приймати рейси та втратив всі доходи. При цьому несе витрати на податки, виконання зобов'язань за кредитами, підтримку інфраструктури. "Якщо він зайде в кризу на кілька років (банкрутство, суди, зміна власника і т.д.) та залишиться лише "Бориспіль", то це буде дуже прикро. Ще прикріше - персоналу, який відправлять "на вільні хліба". Без роботи можуть залишитися тисячі людей", - написав Наумович.

Блогер закликав Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра інфраструктури Владислава Криклія звернути увагу на ситуацію: "Може крім створення обіцяних нових 100500 тис. робочих місць невідомо де та як, варто потурбуватися про збереження вже існуючих за допомогою всілякої підтримки господарюючих суб'єктів? Це для платників податків буде дешевше, ніж утримувати безробітних і створювати для них робочі місця в комунальних підприємствах".

Раніше в інтерв'ю виданню LB.ua генеральний директор керуючої компанії "Майстер-Авіа" Олег Левченко заявив, що без допомоги держави міжнародний аеропорт "Київ" не виживе. Крім субсидії, аеропорт просив розподілити рейси з аеропортом "Борисполем" у співвідношенні 30% на 70% до відновлення регулярного сполучення, а також встановити для усіх аеропортів рівні мінімальні ставки на авіаційне обслуговування.