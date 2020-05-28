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28 травня 2020, четвер, 16:50 160
Нерухомість 2020-05-28T17:15:02+03:00
Українські Новини
Труханов оголосив про створення зони пріоритетного розвитку

Труханов оголосив про створення зони пріоритетного розвитку

Павло Твердохліб
Геннадій Труханов, Мер Одеси, Зона пріоритетного розвитку
Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел
Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел

В Одесі буде створена зона пріоритетного розвитку (ЗПР). Відповідну Концепцію схвалив сьогодні, 28 травня, виконавчий комітет Одеської міської ради. Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що це буде справжній прорив не лише на рівні міста, але й України в цілому, так як створення зони пріоритетного розвитку - це потужний стимул для розвитку економіки.

"У всіх країнах є нормою створення пільгових умов оподаткування або компенсаційних механізмів для розвитку бізнесу. Більше того, вже сьогодні є інвестори, які готові зайти в наше місто за умови, що їм будуть створені пільгові умови", - наголосив одеський міський голова.

За словами мера, в основу проекту покладений іноземний досвід колег з міст Клайпеда (Литва) і Нінбо (Китай).

В Одесі проект буде реалізований на Полях фільтрації. На даний час це єдина вільна територія в місті, яка ніяк не задіяна й не приносить громаді ані копійки коштів. На першому етапі до початку роботи вже готові 47 га. Всього ж для пілотного проекту необхідно 100-200 га.

Мер Одеси також підкреслив, що освоєння частини Полів фільтрації фактично почалося з 2001 року, та зараз там вже працюють 5 компаній, які надають понад 1 тис. робочих місць одеситам, а до бюджету міста надходить понад 25 млн гривень.

"У планах міста - в рази збільшити наявні показники за рахунок продовження реновації депресивних територій міста. Розглядається екологічно безпечне, експортно-орієнтоване виробництво", - сказав Геннадій Труханов.

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